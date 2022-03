Conhecer o café como a palma da mão, saber a diferença entre uma torra clara ou escura e perceber que, mais do que uma bebida, o café pode — e deve — ser uma experiência. É isto que faz de um barista um verdadeiro especialista em café.

Mas o que é que difere estes profissionais de qualquer outra pessoa que trabalhe na área da restauração? Nuno Castanheira, formador da Academia Barista by Nestlé explica: “Um barista é um profissional que conhece a arte do café desde a origem até à chávena — que conhece todas as possibilidades de sabores e aromas que o café pode transmitir, desde a acidez ao amargor, e às notas mais cítricas, às de caramelo e de cacau”.

Estes profissionais conhecem bem as origens do café e como estas influenciam o sabor e o aroma que provamos em cada chávena. Desde as origens do café, a altitude da plantação, a forma como é colhido (à mão ou através de uma máquina), se o processo de tratamento é mais seco ou mais húmido, e, por fim, o processo de torra. O processo de torra é extremamente importante, e existem três tipos de torra: existem torras mais curtas, denominadas de torra clara, torra média e as mais prolongadas, torras escuras. “É neste processo e mistura de vários fatores, aromas e características que o barista desenvolve o seu trabalho para criar sabores únicos”, explica Nuno Castanheira.

E foi graças a esta descoberta de sabores únicos que Monika Tamulynaite, barista no Chelsea Coffee & Brunch, em Faro, se apaixonou por esta bebida. “A primeira vez que bebi café, não gostei do sabor!”, contou-nos. Nascida na Lituânia, um país com uma cultura de café bem diferente da nossa, Monika ficou curiosa o suficiente para começar a experimentar diferentes cafés e explorar como estes sabores são criados. “Eu queria encontrar o café perfeito para mim”, explicou. Sem querermos estragar a surpresa, podemos dizer que a história de amor entre Monika e o café teve um final feliz, e tudo graças a Roastelier®.

Roastelier®: torrado na hora, possibilidades infinitas

Até agora, os baristas tinham à sua disposição a seleção das origens e blends a utilizar, bem como da confeção do café, mas a tão importante torra era algo que não conseguiam personalizar. Tudo isso muda com o conceito inovador Roastelier®. Esta solução, introduzida pela primeira vez na Europa pela Nestlé Professional, permite aos baristas, , torrar o café na hora, nos seus estabelecimentos, controlando o processo e perfil da torra, e oferecendo a oportunidade de criar blends únicos e diferenciadores.

O café utilizado na solução Roastelier® é composto por grãos 100% Arábica (que permitem sabores mais suaves e versatilidade de aromas) de três origens únicas: Etiópia, Colômbia e Brasil. O café chega com uma primeira torra, na qual o grão não tem ainda aromas e sabores desenvolvidos, e, a partir daí, os baristas têm a oportunidade de terminar o processo de torra em frente ao cliente e criar experiências únicas de café.

Portugal é um dos três primeiros países da Europa a ter este conceito, tendo sido selecionado pela paixão que os consumidores portugueses têm pelo café. “Quando cheguei a Portugal, percebi que a cultura de café era maior do que em qualquer outro local”, explica Monika. A barista é responsável pela torra do café no Chelsea Coffee & Brunch, torrando vários quilos todos os dias das três origens de café — Etiópia, Colômbia e Brasil — e pela criação do blend signature da casa. “Cada origem é torrada de forma diferente. Depois, combino as três origens em proporções diferentes durante a moagem para criar o nosso blend da casa”, conta. “Os nossos clientes saboreiam um café único, que conjuga características das três origens: do Brasil tem notas de cacau, da Colômbia caramelo e especiarias e da Etiópia notas cítricas e alguma acidez”.

Steven Martins, o proprietário e gerente do espaço em Faro, é, também ele, um verdadeiro amante de café, razão pela qual aceitou imediatamente o desafio proposto pela Nestlé Professional. “É um projeto inovador e que me deu a oportunidade de ser pioneiro em Portugal”, contou ao Observador. “Temos o Signature Café, que é o blend da casa, que é um café único e que só pode ser bebido aqui”. Satisfeito com o sucesso do café diferenciador, acrescenta: “As pessoas, desde o primeiro dia, notam que o nosso café é diferente. Tem muito boa aceitação e convido todos a virem experimentar.”

Esta possibilidade de criar blends de assinatura é, a par com a torra feita na hora, um dos verdadeiros aspetos de diferenciação deste café, que permite aos baristas mais liberdade de explorarem todos as possibilidades de sabor inerentes ao café, e criarem experiências que são únicas e exclusivas do seu espaço e aos seus clientes. Para Nuno Castanheira, poder oferecer esta ferramenta aos seus baristas e formandos, é um verdadeiro orgulho: “Roastelier® vem É elevar ao mais alto nível a sua profissão. É dar-lhes a possibilidade de desenvolverem toda a temática do café, a níveis nunca antes vistos em Portugal e no mundo”.

Uma experiência de café única para cada cliente

Também os clientes não ficam indiferentes a Roastelier®: apesar do estilo moderno e acolhedor do espaço, o que se destaca imediatamente a quem entra é o delicioso aroma a café acabado de torrar, que agrada e desperta a curiosidade. “As pessoas geralmente não conhecem o processo”, explica Monika, “e quando lhes mostro que torramos o café na hora ficam surpresas e curiosas por experimentar o nosso blend e até levá-lo para casa”, referindo-se à venda do blend da casa em take away, também feito no local.

Enquanto barista, Monika tem a possibilidade de explorar os sabores, e criar diversas bebidas de café consoante a preferência de cada cliente. Não só o clássico café expresso, mas também café de filtro, Chemex, cafés frios, com leite… as possibilidades são infinitas, o que torna cada café único e especial. Quem não quer tomar a chávena de café perfeita, feita a pensar nos seus gostos?

Para a barista, tudo isso torna o seu trabalho mais rico e mais gratificante: “A melhor coisa é quando o cliente prova o café e eu percebo que era o café perfeito para a pessoa!”.