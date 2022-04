Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Dínamo Kiev, clube ucraniano que está sem competir devido à guerra no país, vai fazer uma digressão europeia que incluiu jogos com o Sporting e o Benfica. O intuito da iniciativa é apelar à paz e ao fim do conflito que começou no dia 24 de fevereiro.

No site do clube, o Dínamo Kiev anunciou que entre abril e junho de 2022 participará em jogos com as seguintes equipas: Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Steaua (Roménia), Legia Varsóvia (Polónia), Barcelona (Espanha), Milão (Itália), Benfica (Portugal), Ajax (Holanda), Sporting (Portugal), Basileia (Suíça).

“Jogo pela paz. Vamos parar a guerra.” É este o mote do atual campeão da Ucrânia, que pretende alertar a comunidade sobre o que se está a viver no país e angariar fundos para o povo ucraniano.

Os jogos amigáveis vão ser exibidos em canais de televisão da Ucrânia e europeus.