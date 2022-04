As forças ucranianas terão levado a cabo o primeiro ataque aéreo em território russo desde que o país foi invadido pelas tropas de Vladimir Putin. De acordo com a agência bielorrussa Nexta, as autoridades russas reportaram que dois helicópteros ucranianos terão passado a fronteira e atingido um depósito de combustível, o que causou um incêndio no local e dois funcionários feridos.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

