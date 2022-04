Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

The Capsule Cafe

Rua da Fonte do Cabo 54, Ericeira. De terça a domingo das 10h às 15h e das 19h às 22h. Reservas: 91 939 83 70

Diz-se que o cachorro do momento está neste restaurante da Ericeira e não, não são os cães dos visitantes que, sim, estão autorizados a entrar. Quando falamos dos melhores cachorros estamos mesmo a referir-nos aos Hot Dogs de costeleta de porco, caranguejo ou polvo que abrem a ementa do restaurante que se afirma como uma neo bistro cuisine. Da cor do mar, o espaço do casal ucraniano Tanya and Sasha que se mudou para Portugal em 2018 rendeu-se aos ingredientes locais e tem pouco do país de origem. Na seleção de dumplings podemos encontrar caranguejo com maçã e iogurte matcha, bacalhau, batata e caviar e ainda camarão, trufa e mousse e chips de camarão. Com as mesmas misturas inesperadas as sandes vão do foie gras com maçã, cogumelos e pão de camarão, ao atum com maionese de chili. passando pelos pimentos padron marinados com pickles e pão de camarão. Uma vez por mês há jantares temáticos com chefs convidados.

Balcão da Esquina

Marina de Cascais, Avenida Rei Humberto II de Itália 1, Cascais. Todos os dias das 10h às 20h. Reservas: 21 590 90 96

Abriu no início do mês de março, na Quinta do Saloio, para levar até à Marina da Cascais o melhor da cozinha do chef Vítor Sobral. Aqui o brunch da moda chama-se Menu Pequeno Almoço Balcão e junta croissants, pães, ovos mexidos, fruta, iogurte, bolo à fatia, granola, compota, queijo e fiambre. Ovos? Também tem. Entre as preparações possíveis podem vir com molho hollandaise e tosta, salmão fumado, presunto, cogumelos e trufa. Para almoçar ou jantar, recomendam-se as sandes gourmet — de rosbife, com creme de abacate e coentros, cebola frita e rúcula, ou a de salmão fumado, requeijão e nozes, alface e geleia de limão — ou os hambúrgueres, com destaque para o de picanha, queijo cheddar e ketchup de framboesa. Se não estiver para aí virado, sempre a transpirar frescura, há ceviche de peixe branco com coco, milho e cebola marinada. Sumos naturais e cocktails também são prata da casa.

Mami Wata

Rua Sacadura Cabral 385, São Pedro do Estoril. Terça a quinta-feira entre as 12h30 e as 15h e entre as 19h30 e as 22h30. Sexta e sábado entre as 12h30 e as 15h e entre as 19h30 e as 23h. Reservas: 21 012 47 95

Este novo restaurante de São Pedro do Estoril podia chamar-se Yemanjá, Santa Marta La Dominadora ou Oxum, na medida em que Mami Wata significa precisamente o mesmo: a “mãe das águas” que se celebra em África, Caraíbas e América do Sul. Na ementa, o mix cultural também é notório numa combinação que passa pelos sabores italianos, japoneses e até portugueses. Que o digam os escalopes com puré de batata doce, o casco de sapateira com tostas, o carpaccio de vaca, os baos de porco ou camarão tigre ou o ceviche de atum com abacate, leite de tigre, nori, cebola crocante e sementes de sésamo. Também há hummus, um dip de beringela fumada com iogurte grego e romã servido com pão pita e a sopa com o nome da casa. Esta Mami Wata é uma sopa asiática de peixe e camarão com cogumelos enoki, erva príncipe e leite de coco.

Mais do Mesmo

Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 514-A, Cascais. De segunda a domingo – exceto às terças – das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 22h30. Reservas: 21 585 44 17

A mais recente petiscaria da vila de Cascais especializou-se em petiscos sem nunca perder de vista as tradições da gastronomia nacional. O Pica Pau de novilho é servido com ovo e batata palha. No espaço que junta três amigos de infância o pork belly é cozinhado durante 12 horas, trazendo para a mesa a noção dos preparados de tacho da avó. Algumas das opções têm um sotaque a atirar para o castelhano como as batatas bravas, e outras técnicas do Japão como a tempura de polvo ou de legumes com maionese de rábano. Na ementa também há rebuçados de massa folhada com queijo brie e caramelo salgado e prego de queijo da Serra. Para a sobremesa pode escolher entre a tarte de queijo com creme de avelã e a mousse de doce de leite com crumble de amendoim.

Nassau

Marina de Cascais, piso 1, Cascais. Todos os dias das 15h à 2h. Reservas: 96 323 52 00

Há um terraço com vista mar que tanto serve brunch e refeições ligeiras, como tábuas de queijos e enchidos, na vila de Cascais. “Bad decisions make better stories”, lê-se no néon laranja fluorescente da cabine que recebe Djs todos os dias. Especialidade da casa, os cocktails servem-se da abertura ao encerramento — das 15h às 2h. O Peach on the Beach com JB Botânico e o Tropical Smash com Captain Morgan Spiced Rum são bons exemplos da carta que também inclui mojitos, caipirinhas e outras variações da cachaça. Também há champanhe para brindar ou acompanhar, por exemplo, a Focaccia Queen Anne’s Revenge — com rosbife, pesto, aipo, rúcula e tomate cherry assado ou a ciapatta com presunto, queijo brie, nozes e mel. Nassau porquê? Por causa das Bahamas, claro.

Hangar do Peixe

Praia das Bicas, Sesimbra. Segunda a terça-feira entre o 12h e as 20h e de quinta-feira a domingo das 12h ás 22h. Reservas: 91 308 80 97

Depois de ter sido consumido pelas chamas, o Bar do Peixe deixou a praia do Moinho de Baixo para trás e mudou-se para a praia das Bicas, poucos quilómetros à frente. É o novo inquilino da Cabana do Pescador e tem vista privilegiada para os cada vez mais frequentes aprendizes de parapente desta região de Sesimbra. A comida é a mesma e os cocktails também não se afastam da raiz. Branca, tinta ou de frutos vermelhos, a sangria mantém-se o chamariz do agora Hangar do Peixe. Da entrada da praia para cima da falésia das Bicas, a essência do menu continua a ser o peixe fresco na grelha. O marisco continua com cara de quem foi “acabado de pescar”. Sobre os sunsets de verão, a gerência promete mais pormenores para breve.

A(mar)ia Café

Largo Vasco da Gama 1, Costa da Caparica. De terça a domingo das 10h às 19h

Frente a frente com o mar, no piso térreo da vivenda azul da Pedrada Tatto Palace, serve-se o brunch mais diversificado da vila da Costa da Caparica com direito a sumo do dia — sempre natural — uma mini smoothie bowl de açaí, pitaya, iogurte grego e ou salada de fruta, torradas com ovos mexidos, bacon e abacate ou, à inglesa, torradas com ‘bakedbeans’, bacon, ovo estrelado e rúcula e ainda uma waffle com topping à escolha, vulgo nutella, manteiga de amendoim, caramelo salgado, doce de leite ou mel. Café pode ser clássico ou americano. Para o lanche também há menu especial com tapiocas e waffles doces ou salgadas. Noodles de frango com legumes, prego em bolo do caco e bruschetta de abacate com rúcula, tomate cherry e ovo estrelado são as opções do almoço. Também há tacos em dose tripla de frango ou salmão. “Para os baixinhos”, até aos 12 anos, o A(mar)ia café preparou um menu especial com direito a sumo, iogurte com granola e banana, torradas com manteiga, ovos mexid0s e salsichas e claro, uma waffle de nutella. Para os animais não há menu mas as portas estão sempre abertas.