A Rússia negou este domingo que as tropas russas tenham matado civis na cidade de Bucha, na região de Kiev, e assegurou que todas as fotografias e vídeos publicados pelo governo ucraniano são uma “provocação”.

“O Ministério da Defesa russo refuta as acusações do regime de Kiev sobre o alegado assassinato de civis na cidade de Bucha, região de Kiev”, disseram os militares na sua conta oficial do serviço de mensagens Telegram.

“Todas as fotografias e todos os vídeos publicados pelo regime de Kiev, que alegadamente atestam algum tipo de “crime” por militares russos na cidade de Bucha, são outra provocação”, afirmou.

Dezenas de cadáveres foram encontrados nas ruas de Bucha e enterrados em valas comuns mais de 50 corpos nesta cidade, que foi recentemente recuperada aos russos pelas tropas ucranianas.