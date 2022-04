Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um jovem de 18 anos numa residência universitária em Leiria, na noite de quinta-feira. Era um estudante de Solicitadoria do Instituto Politécnico de Leiria que, segundo comunicado da PSP, apresentava “lesões torácicas” que terão levado à morte.

No comunicado enviado à comunicação social, a PSP não confirma a primeira informação que foi transmitida pela polícia – segundo a CNN Portugal, a PSP teria admitido que o incidente estava relacionado com uma praxe académica. O documento confirma, apenas, que a PSP ainda executou “diligências urgentes” para “identificar outros cidadãos relacionados com a ocorrência” mas “por não estarem claras as causas da morte, contactou o órgão de polícia criminal que detém a competência para investigar os factos em questão”, ou seja, a PJ.

Segundo fonte da PJ citada pela Lusa, “todos os cenários estão em aberto”. “Estamos a investigar e não confirmo algumas informações que estão a circular”, adiantou à agência Lusa a mesma fonte.

A PSP indica que “pelas 23h00″ foi recebido no Centro de Comando e Controlo Operacional do CD Leiria, um telefonema de um particular, comunicando que tinha falecido um jovem, no Hospital de Santo André, em Leiria, que tinha dado entrada naquela unidade hospitalar”. Após esse telefonema, “os polícias de serviço deslocaram-se ao local e contactaram o pessoal médico que assistiu o jovem, infelizmente falecido, apurando que o mesmo tinha 18 anos, que deu entrada no Hospital de Santo André, ontem, pelas 19h30, em paragem cardiorrespiratória”.

No comunicado também pode ler-se que, nesse momento, “foi apurado que foi recebida uma chamada no número nacional de emergência 112, ontem, pelas 19h11, comunicando a necessidade de acionamento de assistência médica para um jovem, que alegadamente tinha sofrido um acidente doméstico, tendo sido acionada uma ambulância para o local”. E a PSP também registou que “o jovem falecido apresentava lesões torácicas que poderiam estar relacionadas com a causa da morte”.

Aí, “a PSP desenvolveu as diligências urgentes destinadas a identificar outros cidadãos relacionados com a ocorrência e, por não estarem claras as causas da morte, contactou o órgão de polícia criminal que detém a competência para investigar os factos em questão”. Segundo a CNN Portugal, poderá estar em causa um acidente com um vidro.

Citado pelo jornal Região de Leiria, Joel Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes da ESTG, afirmou que o jovem “estava em casa”, que partilha com outros colegas do 1º ano do curso, e que “aparentemente terá sido um acidente em casa”, em que terá ficado ferido com vidros, na zona do abdómen, desconhecendo-se ainda o contexto em que terá acontecido.