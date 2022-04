Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Otimismo cauteloso. Foi esta a mensagem que a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, quis passar em relação ao futuro imediato da TAP. No dia em que apresentou prejuízos recorde, de 1.600 milhões de euros, a responsável adiantou que a companhia deverá alcançar este verão uma procura de 90% face aos níveis pré-pandemia. Para tal, a empresa está a contratar cerca de 250 tripulantes de cabine para a época alta.

Questionada sobre o impacto destas contratações na política de controlo de custos, que a empresa está obrigada a seguir na sequência do plano de reestruturação, Ourmières-Widener explicou que este é um “custo viável”. “É mais fácil para uma companhia cortar custos quando está a crescer do que quando não crescer”, referiu, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais da empresa. “Os custos fixos mantêm-se, mas os custos variáveis aumentam. O facto de estamos a recrutar tripulantes de cabine para o verão não significa que isso terá impacto na infraestrutura global”, devido ao aumento da procura esperada para o verão, referiu a CEO. A empresa conta atingir o pico da procura em maio, e é nessa altura que vai precisar “de todos os recursos”. Desde que começou a implementar o plano de reestruturação, a empresa perdeu cerca de 900 tripulantes de cabine.

Ourmières-Widener adiantou ainda que a expectativa em relação ao aumento da procura é transversal ao setor, e que a TAP tem a vantagem de não voar para a Ásia, já que esta é a geografia onde ainda se registam algumas restrições da pandemia.

O “otimismo cauteloso” da empresa deve-se à atual conjuntura global. “A macrovolatilidade traz algumas incertezas em relação à procura”, admitiu a CEO da TAP, que lidera os destinos da companhia desde junho do ano passado. Além da guerra na Ucrânia, o preço dos combustíveis, a inflação e as flutuações cambiais representam “muita incerteza”.

A TAP fechou o ano com prejuízos recorde de 1.600 milhões de euros, que foram causadas sobretudo pelos custos não recorrentes, de 1.024,9 milhões de euros, com o encerramento das operações de manutenção no Brasil. A empresa ainda tentou vender a operação, mas não identificou nenhuma “oportunidade”, pelo que avançou para o seu encerramento. Os custos desta operação já estão todos contabilizados, adiantou o CFO da TAP, Gonçalo Pires.

(Em atualização)