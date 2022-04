Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cristiano Ronaldo deixou de ser embaixador da organização não-governamental britânica Save The Children, depois de ter deitado ao chão o telemóvel de um adepto de 14 anos, no final uma derrota contra o Everton, no sábado.

A ONG considera que o comportamento do jogador do Manchester United contraria os valores da Save The Children e, nesse sentido, não entende que faça sentido que Ronaldo continue a ser seu embaixador, de acordo com a imprensa britânica.

Na origem desta cisão está o gesto do jogador no final da partida em Goodison Park: o capitão da seleção portuguesa de futebol bateu na mão de Jake Harding, de 14 anos, que o estava a filmar e o telefone caiu ao chão. Posteriormente, Sarah Kelly publicou uma fotografia que diz ser da mão do filho que parece estar negra da pancada sofrida.

????Sarah Kelly, told the Liverpool ECHO took her 14-year-old son Jake Harding to Goodison to watch his team for the first time and the day got off to the perfect start with Anthony Gordon’s strike giving the Blues a much-needed three points in their battle against the drop. pic.twitter.com/BlDk1FFQpO — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) April 10, 2022

Harding, que sofre de autismo e dispraxia, ficou a chorar e “totalmente em choque” com a reação de Ronaldo, de acordo com a mãe.

O jogador pediu, entretanto, desculpa nas redes sociais: “Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos conturbados como aquele que estamos a passar. Ainda assim, temos sempre de mostrar respeito, paciência e dar o exemplo a todos os jovens que amam este belo desporto. Queria pedir desculpas pela minha atitude e, se possível, queria convidar este adepto para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play e desportivismo”.