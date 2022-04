Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Leão, ex-ministro das Finanças, assumiu o cargo de vice-retor do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, onde já era professor. Segundo avança o Público, João Leão vai gerir o Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias (CVTT), cujo financiamento está no Orçamento do Estado que ajudou a desenhar e que foi apresentado na semana passada. Este centro vai receber 8 milhões de euros.

O CVTT vai concentrar oito centros de investigação, dez laboratórios e três observatórios da instituição no antigo edifício do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, na Avenida das Forças Armadas, junto ao campus do Iscte, em Lisboa.

Recebeu em 2019 um financiamento europeu de 4,8 milhões, e agora o Orçamento inscreve uma verba de oito milhões, garantindo o ISCTE que desses serão da administração central 5,2 milhões de euros, com o remanescente a ser coberto com receitas próprias da instituição de ensino.

Ao Público, a reitoria do ISCTE acredita que “não existe qualquer incompatibilidade” na gestão por parte de João Leão deste projeto. “A negociação do contrato programa [para o financiamento da obra] foi feita entre o Iscte e o Ministério da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior”, diz o gabinete de Maria de Lurdes Rodrigues, não tendo tido “qualquer negociação com o Ministério das Finanças”. A reitoria acrescenta que o Desenvolvimento Estratégico a cargo de Leão “incluiu projetos estratégicos do novo mandato, os quais estão numa fase de desenvolvimento embrionário e que necessitam de uma intervenção de tipo diferente”.

A notícia não tem reação do ex-ministro.