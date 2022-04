Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rimac, pequeno construtor croata que deu os primeiros passos apenas em 2009, mas que hoje fornece tecnologia e sistemas a muitas das mais respeitadas marcas do mercado, está em vias de iniciar as entregas a clientes das 150 unidades que vai produzir do seu hiperdesportivo mais ambicioso. O Nevera, assim se chama o coupé de dois lugares eléctrico com nome de tempestade mediterrânica, assume-se como o melhor e o mais potente modelo a bateria do mercado, com quatro motores, 1914 cv e disposto a embaraçar tudo o que seja Lamborghini, Ferrari e Bugatti.

Tudo no Rimac é regulável, com o condutor a poder colocar a potência onde prefere, para mudar o comportamento do Nevera 8 fotos

O Nevera já teve ocasião de provar todo o seu potencial, só possível pela já mencionada potência, a que é necessário juntar a tremenda força dos quatro motores, que totalizam um binário máximo de 2360 Nm. O resultado traduz-se em 412 km/h de velocidade máxima e a capacidade de ir de 0-100 km/h em somente 1,97 segundos. Alimentado por uma bateria com uma capacidade de 120 kWh, o Nevera deverá anunciar uma autonomia de 550 km em WLTP e a capacidade de recarregar com potência de até 500 kW.

Com dois motores com pouco mais de 612 cv (cada) atrás e outros tantos ligeiramente acima de 340 cv no eixo dianteiro, o Nevera foi projectado para ser divertido e eficaz de conduzir, ambicionando atingir recordes em circuito, como que a confirmar os seus dotes como desportivo. Sim, porque na velocidade máxima e no arranque já não há motivos para dúvidas. Numa pista de dragsters, o Nevera passou pelos 100 km/h ao fim de apenas 2,0 segundos, a 3 centésimos do tempo reivindicado pelo fabricante, para depois percorrer o ¼ de milha (402 metros, uma bitola fundamental para o mercado norte-americano) em 8,582 segundos, ligeiramente abaixo dos 8,6 segundos anunciados pela marca. Isto com pneus de estrada.

Além de provar que o Nevera é rápido e veloz, a Rimac mostrou algum empenho em conquistar o coração dos amantes dos grandes desportivos, aqueles que não perdem a oportunidade de controlar uma longa “atravessadela”, ou balancear o carro de uma curva para a outra. A primeira demonstração foi na lama, em finais de 2021, com a Rimac a provar que o seu hiperdesportivo de 2 milhões de euros (antes de impostos) não se furta a percorrer estradas de terra, como se tratasse de um carro de ralis, mas com quase dois mil cavalos. Agora, passados quatro meses, o palco dos testes finais antes de começar a entregar os Nevera aos clientes mudou-se para o norte da Suécia, onde reina o gelo e a neve. Nestas condições, o desportivo da Rimac volta a surpreender e, desta vez, em pisos de aderência reduzida, como se pode ver pelo vídeo registado na pista de testes nórdica da Pirelli.