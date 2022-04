Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O selo postal com uma ilustração de um soldado ucraniano a exibir o dedo do meio a um navio russo está a esgotar em vários postos de correio na Ucrânia. Isto porque o navio inscrito é nada mais nada menos do que o Moskva, que foi afundado no Mar Negro, na quinta-feira.

Segundo a AFP, várias pessoas fizeram fila durante horas no posto de correios central da capital para adquirirem um selo de entre o milhão de cópias que foram impressas, que começou a ser vendido na terça-feira. O selo acabou mesmo por esgotar em vários postos, depois das notícias de que o navio ilustrado se afundou na sequência de um bombardeamento ucraniano (uma versão que a Rússia contesta, dizendo que se tratou de um incêndio, embora o Pentágono já tenha confirmado que o navio foi mesmoa tingido por dois mísseis ucranianos).

“Queríamos imprimir mais, mas o bombardeamento de ontem à noite em Kiev afetou o trabalho da fábrica e não conseguimos imprimir a quantidade necessária”, disse Igor Smelyansky, dos correios ucranianos, à AFP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ilustração é do artista Boris Groh, natural de Lviv, que ganhou um concurso lançado pelos correios ucranianos. O selo está já a tornar-se numa relíquia de colecionadores e no eBay já é possível encontrá-lo à venda por mais de 100 euros.

O navio Moskva tinha estado envolvido num outro incidente no início da guerra na Ucrânia, quando tropas russas pediram a treze guardas ucranianos que defendiam a Ilha da Cobra que se rendessem. Os guardas responderam: “Navio de guerra russo, vão-se f****”, uma frase que, depois de se tornar uma espécie de grito de guerra, ficou também inscrita no selo.