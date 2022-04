Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério da Defesa da Rússia informou esta quinta-feira, em comunicado, que o navio de guerra Moskva se afundou no Mar Negro, ao largo do sul da Ucrânia.

O navio sofreu danos de larga escala, mas a origem destes estragos depende de quem relata os acontecimentos. A Ucrânia diz ter atingido a embarcação com mísseis, mas a Rússia anunciara previamente que os danos eram fruto de um incêndio a bordo e que o navio estava operacional. Apesar de agora admitirem que o navio se afundou, não fazem qualquer referência a mísseis ucranianos.

De acordo com a agência TASS, que cita o comunicado russo, o navio danificado estava a ser transportado para o porto quando uma tempestade fez com que afundasse.

“Durante o reboque do navio Moskva para um porto designado, a embarcação perdeu estabilidade devido a danos no casco causados por uma detonação de munição, causada por um incêndio. No meio de uma forte tempestade, o navio afundou-se”, afirma o ministério russo.

O comunicado indica que a tripulação foi retirada do barco e transferida para outras embarcações da Frota do Mar Negro. O Moskva dirigia-se para Sevastopol, na Crimeia.

Apesar do relato de tempestade por parte do governo russo, radares meteorológicos, como os usados por sites de meteorologia como o Windy.com, mostram calmaria nesta zona.

O governo da Ucrânia, que garante ter atingido a embarcação com um míssil anti-navio Neptune, já reagiu, com uma piada, à notícia do afundamento. “Navio de guerra russo, o que estás a afundar?”, escreveu no Twitter, num trocadilho com a semelhança fonética entre as palavras em inglês “thinking” (pensar) e “sinking” (afundar).

Russian warship, what are you sinking? — Ukraine / Україна (@Ukraine) April 14, 2022

E esta não foi a primeira vez que as autoridades ucranianas recorreram ao humor para falar deste assunto. O alegado ataque com míssil foi inicialmente avançado pelo chefe da administração militar regional de Odessa, Maksym Marchenko, no Telegram. “Confirma-se que o cruzador ‘Moskva’ foi hoje exatamente para onde tinha sido mandado pelos nossos guardas fronteiriços na Ilha das Serpentes. Os mísseis ‘Neptune’ que guardam o Mar Negro causaram danos muito graves no navio russo”, escreveu Marchenko.

O responsável ucraniano fazia uma referência a um célebre episódio ocorrido no primeiro dia da invasão russa da Ucrânia, quando o Moskva navegou ao largo da Ilha das Serpentes, uma minúscula mas estratégica ilha ucraniana no Mar Negro, defendida por uma pequena guarnição de guardas fronteiriços ucranianos. Confrontados via rádio com a exigência russa para que se rendessem, os guardas responderam: “Navio de guerra russo, vai-te f****.”

Agora, com a notícia de que o Moskva se afundou, circula nas redes sociais uma imagem do selo que, entretanto, foi mandado fazer na Ucrânia para assinalar este episódio.

Construído na era soviética, na década de 1970, o Moskva entrou ao serviço das forças armadas soviéticas no início da década de 1980. Com um comprimento de 186 metros e um peso de 12 mil toneladas, é um dos maiores navios de guerra do mundo e atinge uma velocidade de 32 nós (perto de 60 quilómetros por hora).