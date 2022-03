“Navio de guerra russo, vão-se f****” é a frase que se tornou um grito de guerra para os ucranianos e que, depois de já ter sido estampada em camisolas, vai ser incluída num selo postal do país.

A primeira vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Emine Dzheppar, revelou que o selo é uma homenagem aos treze guardas que defendiam a Ilha da Cobra quando foram atacados pelos russos.

Quando as tropas da Rússia pediram aos soldados para baixar as armas, e para se renderem, os mesmos responderam: “Navio de guerra russo, vão-se f****”, refere o jornal The Guardian.

Para além da frase, o selo contém ainda uma ilustração do artista Boris Groh, que foi o mais votado num concurso realizado pelos correios ucranianos, menciona Emine Dzheppar numa mensagem divulgada no Twitter.

The postage stamp named "Russian warship, go f**k yourself!" will appear in????????. The sketch by artist Boris Groh received the most votes and will soon be published by Ukraine's state postal company.

????????✌️#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/ByYAzw2tYq

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 12, 2022