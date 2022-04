Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades ucranianas apreenderam mais de 154 ativos, entre imóveis, terrenos e carros do milionário Viktor Medvedchuk, político da oposição considerado próximo do regime de Vladimir Putin. Entre o património arrestado ao milionário e à sua família estão 23 vivendas, 32 apartamentos, 30 lotes de terreno, 26 automóveis e um iate, de acordo com o Washington Post.

Viktor Medvedchuk foi capturado esta semana depois de ter fugido da prisão domiciliária ordenada pouco tempo depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia. O milionário tinha uma fortuna avaliada em mais 600 milhões de dólares e dirigia um partido pró-russo, tendo sido acusado de traição no ano passado. Vladimir Putin é visto como um amigo pessoal, sendo inclusivé padrinho da filha mais nova do milionário ucraniano. Viktor Medvedchuk é uma das pessoas mais ricas do país, apesar da sua origem modesta, e conhecido pelo seus gostos ostensivos. Os seus negócios incluíam o controlo de três estações televisivas, cuja transmissão foi bloqueada em 2021, e seriam financiados pela Rússia.

Alguns bens do milionário já tinham sido colocados sob arresto no ano passado quando ele foi acusado de estar envolvido num plano russo para colocar um governo fantoche na Ucrânia, favorável às pretensões de Putin. O departamento do tesouro dos Estados Unidos revelou em janeiro que Medvedchuk e outros dois membros do seu partido político faziam parte de uma trama para recrutar governantes ucranianos em exercício de funções ou ex-políticos com o objetivo de tomar o poder no país e assumir o controlo de infraestruturas críticas apoiados por uma força ocupante russa. Semanas depois, o exército russo entrou na Ucrânia e o milionário de 67 anos fugiu da sua mansão, na cidade de Pushcha Vodytsya, uma estância termal perto de Kiev.

Segundo a imprensa ucraniana, o iate de 90 metros do milionário, chamado de Royal Romance, vai ser transferido para uma agência governamental que é responsável por recuperar bens arrestados. O iate avaliado em milhões de dólares estava atracado no porto de Rijeka, na Croácia.

O paradeiro de Viktor Medvedchuk foi desconhecido durante 48 dias até ter sido anunciada a sua captura esta semana, tendo o presidente Volodymyr Zelensky mostrado fotografias do fugitivo. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, presidente do Conselho de Segurança da Rússia, rejeitou uma proposta de troca de prisioneiros russos pelo milionário desaparecido.