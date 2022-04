Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lexus mostrou, ainda como veículo pré-série, o RZ 450e, o SUV 100% eléctrico para cuja versão definitiva vai abrir reservas em Abril, para começar a entregas as primeiras unidades no início de 2023. O novo modelo revela uma estética em linha com os mais recentes produtos da marca de luxo do grupo Toyota e recorre a uma série de trunfos destinados a favorecê-lo tecnologicamente.

O RZ 450e é obviamente um SUV, concebido sobre a mesma plataforma e-TNGA, a base que o grupo Toyota desenvolveu para veículos exclusivamente eléctricos alimentados por bateria. A mesma plataforma é partilhada pelo também recente Toyota bZ4X e pelo Subaru Solterra, que não virá para o nosso país. A distância entre eixos do SUV da Lexus e da Toyota são idênticas (2,850 m), mas o RZ 450e é 1,5 cm mais baixo e 3,5 cm mais comprido, com esta vantagem a concentrar-se sobretudo na traseira de forma a privilegiar o espaço para a mala.

O interior do RZ 450e é espaçoso, mas o que mais chama a atenção é o volante tipo yoke e a direcção "by wire" 35 fotos

Visto de fora, o RZ 450e apresenta uma frente mais curta do que o habitual, vantagem da plataforma específica, que desloca o espaço que nunca vai ser ocupado pelos volumosos conjuntos de motores e caixas de velocidades (os motores eléctricos são substancialmente mais pequeno e leves, prescindindo da caixa) para beneficiar o habitáculo. A frente à tapada, como é habitual nos veículos eléctricos, até porque importa optimizar a aerodinâmica, mas nas duas unidades que vimos, a mais bem equipada e que apresentava a carroçaria a duas cores, tinha um aspecto mais atraente. Os faróis esguios e em LED, à frente e atrás, diferenciam o SUV eléctrico dos restantes modelos da Lexus, apesar de um óbvio ar de família.

Bateria de 71,4 kWh e autonomia poderá surpreender

De momento, o RZ 450e está apenas disponível com dois motores, um por eixo, que somam 313 cv e um binário de 435 Nm, o que lhe garante tracção integral através do sistema do Direct4, que distribui da forma ideal, consoante o modo de condução, o terreno e o tipo de condução, a potência pelos dois eixos e por cada uma das rodas. Os próprios motores, que fornecem 204 cv à frente e 109 cv atrás, são do tipo e-Axel, que concentra motor, redutor e gestão eléctrica numa só unidade compacta.

A alimentar os dois motores está uma bateria com 71,4 kWh de capacidade, sem que os técnicos da marca com quem falámos conseguissem informar o tipo de células utilizadas (se prismáticas, de bolsa ou cilíndricas e muito menos o tipo de química usada na sua produção). Todos os veículos eléctricos do grupo japonês são produzidos no país de origem, sendo os objectivos da Lexus mínimos para o primeiro ano, em que não esperam ultrapassar as 33.000 unidades do RZ 450e.

Para o SUV eléctrico, a Lexus anuncia “uma autonomia superior a 400 km”, valor que não entusiasma, uma vez que o bZ4X com igualmente dois motores (mas somente 218 cv) reivindica 470 km. Tal como já aconteceu com o SUV eléctrico da Toyota, é possível que também a Lexus reserve uma surpresa para quando anunciar as características finais do modelo, cuja autonomia poderá rondar os 430 a 450 km, entre recargas.

Os Lexus RZ 450e podem estar equipados com a direcção convencional e o volante tradicional, ou com o novo tipo Tesla, ou F1, associado a um sistema "por fios". Veja aqui as diferenças 8 fotos

No que respeita às prestações, o Lexus é conservador na velocidade, autolimitando-se a 160 km/h, mas revelando-se célere nas acelerações, anunciando 5,6 segundos de 0-100 km/h, o que lhe permite bater confortavelmente o desportivo GR86, esteja ele equipado com caixa manual ou automática.

Volante tipo Tesla ou F1

A unidade que nos foi dada observar estava ainda longe dos níveis de qualidade dos modelos da Lexus, mas no habitáculo o que sobressaia à vista era o volante tipo yoke, similar ao que a Tesla também apresentou para os seus Model S e que tanto faz lembrar as manches dos aviões ou os volantes utilizados pelo F1. Essencialmente um volante sem aro na zona superior, que permite mais espaço livre para ver o painel de instrumentos, mas que obriga a uma direcção muito directa, com menos de meia volta para cada um dos lados.

Consciente desta necessidade, a Lexus oferece o SUV eléctrico com um volante convencional nas versões normais, mas com o novo yoke a surgir associado à solução One Motion Grip, que em vez de uma ligação mecânica entre o volante e o sistema de direcção, surge uma ligação “by wire”, ou seja, com fios. A vantagem é que a desmultiplicação desta direcção é normal junto ao ponto intermédio, mas muito directa no resto do curso, o que lhe permite ir de extremo a extremo com apenas 150º, o que significa bem menos de meia-volta para cada lado.

Se o volante é o elemento mais “chamativo”, há mais argumentos capazes de atrair clientes a bordo do RZ 450e. Para começar o espaço no assento posterior, que nos pareceu ainda superior ao do bZ4X. Uma vez na versão definitiva, os técnicos da marca garantiram-nos que a qualidade da construção do SUV eléctrico irá ser ainda melhor do que o normal, uma vez que a rigidez da plataforma vai ajudar a “manter tudo no sítio, mesmo quando sujeito a tensões”.

O RZ 450e usufrui da mesma plataforma específica para veículos eléctricos do Toyota bZ4X, a e-TNGA 14 fotos

Não há porta-luvas, mas o ecrã central de 14” fornece as informações necessárias, acolhendo o Android Auto e o Apple CarPlay, aceitando ainda comandos por voz, contanto que a frase comece por “Hey Lexus”. A mala rondará os 550 litros, ou seja, mais 100 litros do que o bZ4X, sendo que à frente não existe uma “frunk” e o tejadilho pode usufruir de um vidro panorâmico que escurece para proteger o habitáculo, não só da luz, mas igualmente dos raios UV e dos infravermelhos.

Encomendas em Abril e entregas em 2023

Preços ainda não há, mas sabe-se que as encomendas do Lexus RZ 450e vão abrir ainda este mês, para as entregas aos primeiros clientes começarem logo no início do próximo ano. Prazos que podem ser facilmente alterados devido à forma como a pandemia nos ataque no próximo Inverno e, sobretudo, aos problemas com fornecedores causados pela invasão da Ucrânia pelos Russos.

Para conquistar a confiança dos potenciais clientes, a Lexus iguala a Toyota ao oferecer uma garantia para a bateria – que pode recarregar a 150 kW em DC e a 11 kW em AC – de 10 anos ou 1.000.000 de quilómetros. Isto equivale a percorrer uma média de 100.000 km/ano, um valor que, em veículos eléctricos, está tradicionalmente associado a táxis e a modelos ao serviço dos TVDE.

Paralelamente, a Lexus oferece ainda neste seu eléctrico soluções curiosas como o aquecimento do habitáculo por piso radiante, o que de acordo com o fabricante é 80% mais eficiente sob o ponto de vista energético, face aos sistemas tradicionais. O construtor japonês assegura que todos os modelos estarão equipados de série com o Lexus Safety Assist, que outras soluções recorre a câmaras para prever e adaptar-se à curva que se aproxima, ou o sistema que impde que a porta seja aberta se o veículo percebe que, ao fazê-lo, pode embater num peão, ciclista ou outro veículo.