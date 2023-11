Depois de abrir o período de reservas online para os consumidores portugueses, o Lexus LBX visitou Lisboa, onde se deixou ver na Avenida da República, num espaço que não serve apenas para expor automóveis de luxo, mas que também é capaz de receber muitos outros tipos de eventos, sociais ou culturais. A revelação aos jornalistas e ao público faz parte da campanha de comunicação do primeiro SUV da Lexus do segmento B, os mais pequenos e acessíveis, que arrancou a 6 de Novembro.

O habitáculo do novo Lexus LBX 13 fotos

Com linhas compactas, o LBX começa por recorrer ao banco de órgãos do grupo japonês ao ser instalado sobre a plataforma TNGA-B, a mesma que recentemente deu origem ao Toyota Yaris Cross. A estética mais refinada levou a algumas alterações nas dimensões, que só de fita métrica na mão se conseguem encontrar, do 1 cm no comprimento a dois na distância entre eixos, sendo as mais evidentes o ganho de 6 cm na largura e a perda de 5 cm em altura. É isto que explica o ar mais elegante e atraente do pequeno SUV da Lexus.

Já aqui lhe falámos em diversas ocasiões do LBX, enumerando as suas origens e atributos, como pode ver nos artigos que publicamos em cima e em baixo. Mas apesar da informação já transmitida, é sempre bom recordar que o modelo não irá ter versão 100% eléctrica, optando antes pelas mecânicas híbridas a 100% (e não mild hybrid), em que um motor eléctrico com 80 ou mais cavalos é alimentado por uma bateria com menos de 1 kWh – o construtor ainda não anunciou a potência e a capacidade final –, para ajudar o motor principal do B-SUV, que é o 1.5 de combustão com três cilindros, a usufruir de mais potência e, simultaneamente, a reduzir o consumo. A potência total do LBX rondará 136 cv.

Para ficar a conhecer todos os pormenores relativos ao equipamento e aos sistemas de ajuda à condução, não deixe de ler os trabalhos que publicamos em cima. Neste primeiro contacto com o novo modelo, constatámos que, para um SUV do segmento B, o LBX oferece uma habitabilidade interessante à frente e atrás. O acesso é fácil, sem necessidade de baixar demasiado a cabeça, para depois, uma vez no interior, o espaço para as pernas ser bom para um veículo desta bitola.

O mais recente modelo da Lexus é proposto em seis versões distintas, respectivamente a “normal”, apelidada somente LBX, proposta por 34.950€. A esta que é a mais acessível, juntam-se as Elegant (38.500€), Relax (41.500€), Emotion (44.000€), Cool (44.350€) e Cool+ (47.500€), cujo nível de equipamento pode ver abaixo.

6 fotos

De acordo com o construtor, as entregas a clientes portugueses deverão arrancar no primeiro trimestre de 2024. O site oficial da Lexus avança mais pormenores, especificando Fevereiro como o mês em que poderá sentar-se ao volante do seu novo LBX.