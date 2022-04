O Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria de Angola demarca-se do suposto envolvimento de um oficial do exército na reforma detido sob indícios de falsificação de 50 milhões de dólares (46 milhões de euros).

O órgão ministerial, em nota de esclarecimento a que a Lusa teve acesso, esta sexta-feira, confirma que o suspeito é coronel do exército das Forças Armadas Angolanas (FAA) na condição de reformado desde 2019.

“Refira-se que o mesmo esteve em comissão nacional de serviço, no então Ministério da Defesa Nacional, conforme o passe de serviço que com o mesmo foi encontrado, expirado no mês em que foi reformado”, lê-se na nota.

O Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria “demarca-se de qualquer atividade extra instituição militar que esteja a exercer, cabendo às autoridades afins proceder em conformidade”, assinala o documento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A detenção do coronel de 62 anos e mais dois outros cidadãos arrolados no processo e os valores falsificados foram tornados públicos na quinta-feira, na província angolana do Huambo.

Segundo o diretor adjunto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Huambo, Amílcar Belembe, citado pela imprensa angolana, as notas foram produzidas numa gráfica em Luanda com o propósito de serem introduzidas no mercado.