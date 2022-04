Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fernando Medina começou a sua nova vida como governante com o pé esquerdo. Pelo menos, é assim que os inquiridos do barómetro da Aximage para o DN e o JN avaliam o novo ministro das Finanças. Dos cinco ministros selecionados para serem avaliados pela amostra, apenas Medina conseguiu uma avaliação negativa.

Medina é chumbado por 29% dos inquiridos que avaliam as suas primeiras semanas como “muito má” (10%) e “má” (19%). E só 3% dizem que a sua prestação foi “muito boa” e 21% afirmam que foi “boa”.

O Governo de António Costa é avaliado de forma claramente positiva, com 38% da amostra a responder que a atuação do Executivo é “boa” e 7% a considerar que é “muito boa”. Este total de 45% representa uma subida de 11% face ao mesmo barómetro de outubro de 2021. Apenas um total de 27% dá nota negativa, enquanto 21% diz que “nem boa, nem má”.

O próprio primeiro-ministro António Costa voltou a ter um saldo positivo de avaliações dos inquiridos do barómetro, com 48% dos inquiridos a classificarem a sua prestação como “boa” ou “muito boa” — valores claramente acima do conjunto do Executivo.

Já o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser o campeão da popularidade: 61% da amostra avalia de forma positiva o trabalho do Chefe de Estado.

Marta Temido recolhe aprovação superior à do Governo

Dos cinco ministros avaliados, Marta Temido é aquela que recolhe mais avaliações positivas, com valores acima dos do próprio Governo: 47% dos inquiridos faz uma avaliação claramente positiva da atuação da ministra da Saúde e só 17% a chumba.

Dos restantes ministros, apenas Mariana Vieira da Silva (Presidência do Conselho de Ministros) recolhe a aprovação dos eleitores, enquanto que Pedro Nuno Santos (Infra-Estruturas) e José Luís Carneiro (Administração Interna) têm um saldo ligeiramente positivo.