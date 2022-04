Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rapper norte-americano Travis Scott regressa aos palcos este outono, naquele que será o primeiro evento depois do concerto no Astroworld em que morreram 10 pessoas.

Segundo o The Hollywood Reporter, o rapper voltará a cantar ao vivo no festival Primavera Sound em São Paulo (Brasil), que irá decorrer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro.

O espetáculo que resultou na morte de 10 pessoas, esmagadas pela multidão, aconteceu em novembro passado na cidade norte-americana de Hosuton, no Estado do Texas. As vítimas tinham entre 14 e 27 anos.

O rapper terá tentado parar o concerto quando se apercebeu de que alguém teria desmaiado. “Precisamos de alguém que nos ajude, alguém desmaiou”, disse, pedindo para que todos “se afastassem”. “Segurança, alguém salte rapidamente para aqui, ajudem.”