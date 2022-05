Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O autódromo do Algarve foi o palco escolhido para a primeira etapa deste ano do Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), campeonato disputado segundo o regulamento GT3 da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e composto por oito fins-de-semana de competição, com duas provas cada. As duas corridas no circuito de Portimão colocaram o Lamborghini Huracán de Mirko Bortolotti na liderança, com 35 pontos, seguido de Nico Müller no Audi R8 (28 pontos), à frente dos Ferrari, BMW, Mercedes e Porsche.

A ajudar a controlar as corridas em Portimão esteve o carro oficial do DTM, o Cupra Formentor VZ5, com o kit de transformação da ABT Sportsline. Na versão de série, tal como sai da linha de produção do construtor espanhol, o Formentor VZ5 é o modelo mais possante dos produzidos pela Cupra ou Seat. O motor 2.5 com cinco cilindros em linha, soprado por um turbocompressor, fornece 390 cv. Equipado com tracção integral e uma caixa DSG com sete velocidades, o VZ5 está limitado a 250 km/h, mas vai de 0-100 km/h em somente 4,2 segundos.

O Cupra ao serviço do DTM é a versão ABT do Formentor, cuja potência foi incrementada para 450 cv, o que eleva a velocidade máxima para 270 km/h e baixa a barreira dos 100 km/h para 3,9 segundos. Isto além de alterações na altura ao solo e na dureza das suspensões, com recurso a novas molas, amortecedores e barras de torção.

Além de dois safety cars, a Cupra fornece ainda dois modelos para controlo da corrida, um carro para apoio médico rápido e um veículo para liderar na volta de aquecimento.