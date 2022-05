Iraque atingido por tempestade de areia. Bagdad e outras cidades ficam cor-de-laranja

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Iraque foi atingido por uma tempestade de areia que deixou os céus pintados de cor-de-laranja este domingo, 1 de maio. As poeiras pairaram sobre as ruas, dificultaram a rotina dos cidadãos e reduziram a visibilidade, que em algumas cidades foi inferior a 500 metros, afetando a circulação rodoviária (como se vê nos vídeos abaixo) e levando ao cancelamento de vários voos nos aeroportos da capital Bagdad e da cidade sagrada de Najaf.

#بغداد كما بدت ظهيرة هذا اليوم pic.twitter.com/jVLacHFNG7 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 1, 2022

Drove by Fridaws square central oh baghdad hardly see the famous mosque near by . We need some rain to wash away all of this dust . pic.twitter.com/AzbGhcricB — Ammar karim (@ammar_afp) May 1, 2022

Além destas consequências, em Najaf, os hospitais receberam cerca de 63 pessoas com problemas respiratórios e, na província de Anbar, uma zona predominantemente desértica, no Oeste do país, foram registadas 30 hospitalizações.

O diretor do gabinete meteorológico do Iraque, Amer al-Jabri, já tinha avisado que as tempestades de areia iam tornar-se cada vez mais frequentes “devido à seca, à desertificação e à baixa precipitação” que têm afetado este país do Médio Oriente nos últimos anos. Esta explicação foi avançada pelo The Guardian em abril, mês em que o Iraque também foi assolado por este evento climático.