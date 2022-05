Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

André Martins, presidente da Câmara de Setúbal, disse, esta quarta-feira, que se deve evitar “comentar publicamente” o assunto do acolhimento dos refugiados pela associação pró-Rússia Edinstvo. O autarca garantiu que o município continuará “empenhado” para o “apuramento dos factos”.

Na assembleia municipal sadina, André Martins recordou que enviou um e-mail ao primeiro-ministro, António Costa, após a entrevista da embaixadora da Ucrânia em Lisboa à CNN Portugal, no qual denunciava que havia organizações pró-Rússia a receber imigrantes ucranianos. O objetivo seria apurar junto do primeiro-ministro a “veracidade dessas afirmações”, bem como entender “quais eram as “reais intenções da diplomata”.

Garantindo que não obteve resposta de Costa até à publicação da notícia avançada pelo Expresso, André Martins lembrou que o líder do Executivo encaminhou a informação para o ministério dos Negócios Estrangeiros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim que veio a público o assunto, André Martins enviou uma carta ao ministério da Administração Interna (MAI) a relatar o que se tinha passado, sendo que a tutela lhe garantiu que não lhe caber “a realização de inspeções, inquérito. Isso pertence à autarquia”.

O assunto foi, no entanto, encaminhado para o ministério da Coesão Territorial e para a Comissão Nacional da Proteção de Dados.

De acordo com o Expresso, Igor Khashin, líder da Associação dos Emigrantes de Leste (Edintsvo), subsidiada desde 2005 até março passado pela Câmara de Setúbal, e a mulher terão, alegadamente, fotocopiado documentos de identificação dos refugiados ucranianos, no âmbito da Linha de Apoio aos Refugiados da Câmara Municipal de Setúbal