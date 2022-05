Milhares de adeptos festejaram nos Aliados. “Estamos a voltar à normalidade e o normal é o Porto ser campeão”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda as equipas não tinham feito aquecimento no campo do Estádio da Luz e Edgar Gonçalves já estava a suar atrás do balcão do Café Piolho, na baixa do Porto. Proprietário há mais de quatro décadas deste estabelecimento histórico, serve a grande velocidade cervejas geladas, pratos de tremoços, salgados e francesinhas nas mesas de uma esplanada especialmente concorrida.

“Não há mesas e cadeiras para todos, mas pus uma televisão cá fora como faço sempre em jogos especiais e este é, sem dúvida, um deles”. Edgar é benfiquista, mas confessa que será mais benéfico para o negócio se o FC Porto se sagrar campeão. “Espero que o Benfica ganhe, mas também pode ser goleado. Quero é que seja um bom jogo e que tudo corra bem.”

Ouve-se o apito inicial e a concentração, o nervosismo e o silêncio reinam na esplanada do Piolho, onde muitos jovens sentam-se no chão entre bandeiras e cachecóis azuis e brancos numa tarde de verão. Ao intervalo o jogo ainda ia morno e muitos já faziam planos para o futuro. “Já podíamos ter marcado um golo, acho que vai ficar 1-0 e gostava que fosse o Otávio a marcar”, confessa Beatriz, sentada numa mesa entre amigos. “No fim descemos até aos Aliados, ainda não sei se vou à queima, ainda estou a recuperar da noite de ontem, aliás vê-se, ando a combinar água com o fino”. Ao lado está Sérgio, que apesar de confiante não deixa de criticar a arbitragem. “Não gosto muito do árbitro já cometeu um ou dois erros, vamos ver como corre a segunda parte”.

As palmas e os cânticos de incentivo à equipa começavam a ouvir-se, mas silenciaram-se quando o Benfica marcou na baliza de Diogo Costa. “Não acredito”, grita Diana com as mãos na cabeça. Após uns segundos de incerteza e suspense, eis que o árbitro anula o golo e muitos levantam-se quase em jeito de vitória. “Kelvin, Kelvin”, gritavam alguns na reta final e eis que aos 94 minutos de jogo acontece um verdadeiro banho de cerveja com o golo de Zaidu. De pé nas cadeiras e de cachecóis no ar, muitos cantavam o hino do Porto e já não tinham dúvidas: “O campeão voltou”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O sol ainda não se tinha posto e a poucos metros do Café Piolho, na Avenida dos Aliados, as bandeiras e o fumo dos petardos já se viam de longe. As buzinas dos carros ajudavam a uma festa que estava apenas a começar. Álvaro sentou-se estrategicamente num dos pilares de cimento que rodeiam o perímetro das obras da Metro do Porto para ver melhor o ajuntamento. Nasceu junto ao rio Douro, é portista desde que se lembra e recorda, já rouco, a primeira vitória de um campeonato no Estádio da Luz. “Já vivi de tudo, estive no estádio no golo do Kelvin, vi o apagão na Luz, mas hoje não pude ir. No próximo fim de semana estarei no Dragão a celebrar, estamos a voltar à normalidade e o normal é o Porto ser campeão.”