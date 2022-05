O novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, disse esta terça-feira, no discurso inaugural, que tem “um plano ousado” para melhorar a economia do Norte, caso Pyongyang abandone as aspirações nucleares.

Embora seja verdade que os programas de armas nucleares da Coreia do Norte sejam uma ameaça não apenas à nossa segurança e à do nordeste da Ásia, a porta para o diálogo permanecerá aberta”, disse Yoon, perante cerca de 40 mil pessoas, nos jardins da Assembleia Nacional, o parlamento sul-coreano.

“Se a Coreia do Norte realmente embarcar num processo para completar a desnuclearização, estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional e apresentar um plano ousado que fortalecerá muito a economia da Coreia do Norte e melhorará a qualidade de vida do seu povo”, disse o conservador.

Yoon defendeu que o desarmamento da Coreia do Norte trará “paz e prosperidade” à península e também sublinhou a necessidade de impulsionar o crescimento doméstico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A nossa sociedade é atormentada por divisões e conflitos sociais que ameaçam a nossa liberdade e a nossa ordem democrática liberal”, disse o novo presidente.

Yoon venceu as eleições presidenciais em 9 de março por apenas 247.000 votos (0,07% do total), derrotando o liberal Lee Jae-myung.

“Acho que não podemos superar esse problema sem primeiro alcançar um crescimento rápido e sustentável”, que “só será possível por meio da ciência, tecnologia e inovação”, disse Yoon.

O líder do Partido do Poder Popular iniciou o mandato único de cinco anos à meia-noite (15h00 de segunda-feira em Lisboa), com uma videoconferência com o chefe do Estado-Maior Conjunto (JCS, na sigla em inglês), Won In-choul, sobre a vizinha Coreia do Norte.

Yoon, antigo procurador-geral, ordenou aos comandantes militares que mantivessem a prontidão militar e disse que “a situação de segurança na península coreana é muito grave”.

A Coreia do Norte realizou 15 lançamentos de mísseis balísticos desde o início do ano, o último dos quais no sábado.

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência amanhã, a pedido dos Estados Unidos, para debater os mais recentes testes da Coreia do Norte, indicaram na segunda-feira fontes diplomáticas.

Observadores indicaram que, nos últimos meses, imagens obtidas por satélite mostram sinais de que o Norte está a preparar-se para um teste nuclear em instalações no nordeste do país.