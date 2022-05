Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo levou, esta quarta-feira, à concertação social as medidas de alteração à lei do trabalho — na chamada agenda do trabalho digno — que não tinha negociado com sindicatos e patrões, mas sim com os partidos à esquerda, em outubro, para a viabilização do primeiro Orçamento do Estado para 2022. Será assim discutido o alargamento da compensação por cessação dos contratos de trabalho a termo e o aumento do pagamento por trabalho suplementar a partir das 120 horas anuais.

“A Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, discutida com os parceiros sociais em sede” de concertação social ao longo de 2021, “é agora retomada para que se conclua o processo”, após o período de consulta pública, refere um documento distribuído aos parceiros sociais. A Agenda volta a estar em cima da mesa porque o Governo reconhece que “existiram matérias que não foram discutidas” com sindicatos e confederações patronais.

Em outubro, a Agenda causou atritos entre Governo e parceiros sociais quando o Executivo incluiu à última hora, sem ter avisado sindicatos e patrões, duas medidas negociadas com os partidos à esquerda para a viabilização do Orçamento do Estado: o aumento das compensações por cessação dos contratos a prazo (termo certo ou incerto) de 12 para 24 dias e a reposição do pagamento das horas extraordinárias a partir da 120.ª hora para os valores pré-troika. Essas medidas, por não terem sido apresentadas na concertação social nem negociadas nessa sede, motivaram a saída temporária das confederações patronais desse órgão, ao qual voltaram semana depois, e após um pedido de desculpas de António Costa.

Essas duas medidas são agora retomadas pelo Governo, assim como o reforço do “papel de admissibilidade da arbitragem necessária na prevenção de vazios de cobertura da negociação coletiva”, que permite atrasar a caducidade das convenções coletiva, para que se desse início a um processo de arbitragem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estas medidas juntam-se a outras apresentadas à concertação social de combate à precariedade e ao falso outsourcing ou dirigidas aos estafetas das plataformas digitais. São exemplos a renovação até 2024 da suspensão dos prazos da caducidade das convenções coletivas; a redução do número máximo de renovações dos contratos de trabalho temporária de seis para quatro contratos; a proibição de recurso a outsourcing durante 12 meses após despedimento coletivo ou por extinção dos postos de trabalho; o reforço do poder da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) na conversação de contratos a termo em contratos sem termo; a presunção da existência de um contrato de trabalho com os operadores de plataformas quando se verifiquem indícios de relação entre plataformas e prestador de atividade e entre este e os clientes; ou a criminalizarão do trabalho totalmente não declarado, com prisão até três anos ou multa até 360 dias.

Este conjunto de medidas não avançou devido ao chumbo do primeiro Orçamento do Estado para 2022 e consequente dissolução da Assembleia da República. As novas alterações terão de voltar a ser aprovadas em Conselho de Ministros para poderem entrar na Assembleia da República.