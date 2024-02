Um estafeta, de nacionalidade estrangeira, começa a trabalhar com a Uber Eats em 2022. É a plataforma que verifica a qualidade da sua atividade, incluindo através do feedback do cliente final, e que com base nela pode restringir-lhe ou barrar-lhe definitivamente o acesso à aplicação. O trabalhador pode determinar o mínimo por quilómetro que aceita receber, mas é a empresa que determina a sua remuneração com base nesse valor. E, embora sejam seus e não da Uber, para exercer atividade tem de adquirir uma mochila térmica com dimensões específicas, uma mota/bicicleta e um smartphone.

Entre as duas partes há uma relação de prestação de serviço, mas para o Tribunal do Trabalho de Lisboa não devia: os indícios, segundo argumenta, comprovam que entre a Uber Eats — que “não é uma mera intermediária” — e o estafeta em causa há uma relação de trabalho dependente.

Em traços gerais, é isto que consta da sentença que pela primeira vez em Portugal reconheceu um estafeta como trabalhador de uma plataforma digital — que fica, por isso, obrigada a integrá-lo. A plataforma em causa, a Uber Eats, não contestou a pretensão exposta pelo Ministério Público (MP), nem revelou se vai recorrer da decisão do Tribunal do Trabalho para a Relação. Mas mesmo que o faça, de acordo com os especialistas ouvidos pelo Observador, será pouco provável que lhe seja dada razão.

