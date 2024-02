A Uber garante que não foi “notificada nem ouvida” no processo que levou o Tribunal do Trabalho de Lisboa a reconhecer um contrato de trabalho sem termo a um estafeta da Uber Eats, naquela que foi a primeira decisão desde que a nova lei sobre o trabalho nas plataformas digitais entrou em vigor. A empresa entende, por isso, que a decisão “muito provavelmente não terá efeito”.

Na sentença, que tem data de 1 de fevereiro, é referido que “citada, a ré [Uber Eats] não contestou“. A plataforma rejeita, agora, que tenha sido ouvida. Numa resposta enviada ao Observador, fonte oficial da Uber diz que “não foi notificada nem ouvida em relação a este caso, o que significa que o direito de defesa não lhe foi garantido e que a decisão muito provavelmente não terá efeito”. A empresa defende que as alterações à lei, que entraram em vigor a 1 de maio de 2023, “não beneficiaram os estafetas e, em vez disso, estão a gerar incerteza em todo o setor e entropia junto dos tribunais“.

“Os estafetas já deixaram claro que querem manter a sua independência e a liberdade para usarem as plataformas digitais quando, como e onde quiserem. Do nosso lado, continuaremos a defender que a flexibilidade que os estafetas procuram deve ser preservada e que é compatível com direitos e proteções a que todos os trabalhadores, independentemente do seu estatuto, devem ter acesso”, acrescenta fonte oficial.

A posição da Uber é conhecida depois de uma sentença do Tribunal do Trabalho de Lisboa reconhecer a existência de um contrato de trabalho sem termo a um estafeta da Uber Eats, considerando que há indícios que comprovam que o trabalhador é um falso independente.

A decisão surge na sequência de uma ação intentada pelo MP após uma inspeção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) — ao abrigo da qual já foram enviadas mais de 800 participações ao MP, de acordo com dados da ACT revelados em janeiro.

Após a inspeção, a ACT notificou a Uber Eats que mesmo assim não integrou o estafeta. Como a situação não foi regularizada, a ACT enviou os factos ao MP, juntamente como os elementos de prova recolhidos, para a instauração da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho. O MP propôs essa ação de reconhecimento e o Tribunal do Trabalho de Lisboa concordou.

A dúvida era saber se a Uber iria recorrer para o Tribunal da Relação, uma opção que, segundo os especialistas ouvidos pelo Observador, não lhe daria muitas garantias de sucesso uma vez que, como refere a sentença, não contestou a pretensão do MP. Mas a tese da empresa é, agora, que como não foi notificada nem ouvida, a decisão do Tribunal do Trabalho poderá cair por terra.