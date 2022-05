A Rússia disse, esta quarta-feira, que acompanha de perto qualquer alteração na configuração da NATO perto das suas fronteiras, quando se espera uma decisão da Suécia e da Finlândia sobre se apresentam um pedido de adesão à Aliança Atlântica.

Tudo o que está relacionado com ações que podem de alguma forma mudar a configuração da Aliança nas nossas fronteiras, estamos a observar com muito cuidado. É um assunto muito, muito minucioso de análise”, sublinhou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sua conferência de imprensa diária.