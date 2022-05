Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem, de nacionalidade alemã, foi abatido a tiro pela polícia portuguesa durante a madrugada de quinta-feira, depois de ter tentar fazer um refém na zona de Algés, segundo notícia avançada pela CNN.

Depois de disparados tiros de aviso, a polícia acabou por atingir o suspeito na zona dos membros inferiores e abdómen,já que este terá avançado na direção das autoridades. A CNN, que cita fonte da PSP, diz que o homem se encontrava alcoolizado e tentou entrar numa vivenda, depois de arrombar a porta, com várias facas, para fazer um refém. Acabou por morrer no local.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que o alerta foi feito pelas 4h51, através do 112. Em causa estava “a ocorrência de agressões, numa habitação situada em Algés, Oeiras”. Foram enviados para o local os meios policiais de serviço, que se encontravam mais próximos do local da ocorrência reportada, lê-se na nota.

“Chegados ao local, os polícias depararam-se com um sequestro em curso, no interior da habitação, executado por um suspeito de grande porte físico e armado com duas armas brancas. Um cidadão sequestrado apresentava vários ferimentos graves resultantes de cortes por arma branca, infligidos pelo sequestrador”, diz a PSP.