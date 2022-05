“Têm sido dez semanas de puro horror para o povo do meu país. Dez semanas de sofrimento profundo que afetou todas as famílias ucranianas sem exceção.” Estas palavras foram ditas por Emine Dzheppar, vice-ministra dos Negócios Estrangeiros ucraniano, que falou, esta quinta-feira, ao Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Numa sessão em que ficou marcada pela abertura de um inquérito pelas alegadas violações de Direitos Humanos da Rússia em território ucraniano, Emine Dzheppar mostrou, por videochamada a partir Kiev, uma folha de papel com um desenho em tons negros aos membros do referido órgão da ONU.

Today Ukraine’s ???????? Deputy Foreign Minister @EmineDzheppar showed this picture, by an 11 year old boy who was raped by Russian forces in front of his mother.

He is still too traumatised to speak.

The @UN_HRC must vote today to establish a new inquiry into violations by Russia. pic.twitter.com/xXrCM8weZl

