Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 79.º dia do conflito

A guerra na Ucrânia continua no seu 79.º dia, com os combates a intensificarem-se no leste do país, na zona do Donbass. O exército russo está a tentar avançar em direção a Sloviansk e Kramatorsk, numa tentativa de isolar as tropas ucranianas e cortar o seu contacto com o resto do país.

Novidades também na Ilha da Serpente, que continua a ser disputada. As autoridades ucranianas dizem que danificaram um dos mais recentes navios da frota russa no Mar Negro.

Em Kiev tem início esta sexta-feira o primeiro julgamento de um militar russo por suspeitas de crimes de guerra. Vadim Shishimarin é acusado de ter morto a tiro um civil desarmado.