O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, disse esta sexta-feira que o chefe de Estado vai dissolver o parlamento.

“Saí de uma audiência com o presidente da República. Informou-me que vai dissolver o parlamento. Recebeu uma queixa do poder judicial e também, segundo o que compreendi, parece que há uma crise entre os partidos políticos“, afirmou aos jornalistas Cipriano Cassamá.

O presidente do parlamento falava na sequência de um encontro com o presidente guineense, que vai reunir também com os partidos com assento parlamentar.

“Fui consultado, dei a minha opinião. São os poderes que assistem ao presidente da República nos termos constitucionais. O parlamento está a fazer o seu trabalho, se o parlamento vier a ser dissolvido, a comissão permanente assume as suas responsabilidades até à realização de eleições”, disse.