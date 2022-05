Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gil Azevedo é o novo diretor executivo da Startup Lisboa e sucede a Miguel Fontes, que foi nomeado para o cargo de secretário de Estado do Trabalho no novo Executivo. O gestor assume funções no ano em que a incubadora de empresas celebra dez anos de atividade “na dinamização do ecossistema de empreendedorismo da cidade e do país”.

“A minha visão para a Startup Lisboa assenta em criar as competências que permitam à Startup Lisboa apoiar o desenvolvimento das startups de elevado potencial desde o early stage até às fases seguintes de expansão e crescimento acelerado, materializando a ambição da Cidade de Lisboa em criar uma Fábrica de Unicórnios no Hub Criativo do Beato”, afirma Gil Azevedo, que é citado num comunicado divulgado pela incubadora.

Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, o novo diretor executivo foi consultor cerca de 11 anos na McKinsey & Co, onde dirigiu projetos na Europa, América do Sul e África. Até recentemente era vice-presidente sénior no grupo bancário Emirates NBD Group, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Aí, era responsável pelas áreas de marketing, digital, analytics e serviço ao cliente da subsidiária Emirates Islamic Bank.

A Startup Lisboa reforça, na nota divulgada, que Gil Azevedo lançou várias “inovações no setor financeiro”, liderou “múltiplos projetos de transformação empresarial ao longo de mais de dez anos” e regressa agora a Portugal para assumir a direção executiva da incubadora.

A Startup Lisboa pode desempenhar um papel fundamental no fomento da inovação e empreendedorismo em Lisboa, dois pilares fundamentais para o crescimento económico da cidade, com a atração de investimento e criação de emprego”, defende Gil Azevedo.

A chegada do novo diretor executivo é caracterizada pela incubadora de empresas como a abertura de “um novo capítulo” com o objetivo de preencher “uma lacuna atual no ecossistema nacional no apoio a empresas em plena fase de crescimento, evitando que tenham de escolher ir para outras geografias que satisfaçam as suas necessidades”.

Em abril, o jornal Eco já tinha avançado que o nome de Gil Azevedo tinha sido apresentado pela Câmara de Lisboa e aprovado em assembleia geral pelos associados da Startup Lisboa, como, por exemplo, o Montepio, a Delta Cafés e a Universidade Católica Portuguesa. Ao Observador, a autarquia liderada por Carlos Moedas e a incubadora de empresas recusaram-se a comentar, na altura e até esta terça-feira, quem seria o novo diretor executivo.

A Startup Lisboa, que celebra em 2022 dez anos de existência, afirma já ter incubado mais de 400 startups, que criaram 4.500 postos de trabalho e levantaram 340 milhões de euros de investimento.