Miguel Santo Amaro, Rui Carvalho, Tiago Fernandes, Luís Rocha e Nuno Pinto, fundadores da Coverflex, foram os vencedores da quarta edição do prémio João Vasconcelos — um prémio anual criado pela Startup Lisboa em homenagem ao seu primeiro diretor executivo e ex-secretário da Indústria.

O prémio, que este ano contou com a parceria da Google for Startups, pretende “apoiar empreendedores que se tenham destacado pelo seu desempenho na fase de criação ou de expansão dos seus negócios”. A Coverflex, startup que leva para casa 10 mil euros, foi criada em 2019 e descreve-se como uma “uma solução de compensação flexível que permite às empresas reduzir custos e maximizar os ganhos potenciais das suas pessoas”.

“Com um total 48 pessoas na equipa, mais de 270 empresas clientes e mais de 6000 empregados a utilizar a plataforma, a Coverflex prepara-se agora para a sua expansão internacional”, lê-se num comunicado divulgado pela Startup Lisboa. O anúncio do vencedor do prémio João Vasconcelos foi feito esta terça-feira num evento no Hub Creativo do Beato, no edifício da antiga Fábrica do Pão. Para Miguel Santo Amaro, a distinção “representa todo o trabalho que a Coverflex faz”.

Tenho também um sentimento especial pelo João Vasconcelos, meu amigo e mentor que me trouxe do Porto para Lisboa, no início da Uniplaces. Por isso, este prémio tem também um carácter emocional”, salienta o CEO da Coverflex.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, e Bernardo Correia, country manager da Google Portugal, entregaram o prémio a Miguel Santo Amaro, numa edição em que estavam também presentes outros cinco finalistas: Afonso Pinheiro (Pleez), Miguel Alves Ribeiro (SheerMe), Fred Antunes (RealFevr), Nuno Fernandes (Zomato Portugal), Sanja Kon (Utrust).

O júri que atribuiu o prémio aos fundadores da Coverflex e que assistiu ao pitch das empresas era construído por Francisco Sá (IAPMEI), Bernardo Correia (Google), Gil Azevedo (Startup Lisboa), Margarida Figueiredo (CML), Inês Sequeira (Casa do Impacto) e pela vencedora da edição anterior, Joana Rafael (fundadora da Sensei).

Durante a entrega do prémio João Vasconcelos foi ainda distinguido o “Melhor Pitch” de entre os finalistas. Para um júri composto por um grupo de 10 jornalistas, Fred Antunes, CEO da RealFevr — startup que gere uma plataforma de simulação de torneios de futebol —, fez a melhor apresentação e recebeu um prémio no valor de 2.500 euros destinado a ser doado a uma organização de caridade à escolha do vencedor.