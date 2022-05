Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No ano passado, deram entrada na Polícia Judiciária (PJ) 705 novos processos de suspeitas de corrupção, num total de 44.565 inquéritos abertos por esta polícia. Trata-se de um aumento de 42% em relação ao ano anterior, noticia o Diário de Notícias.

Os crimes de branqueamento de capitais, na categoria da criminalidade contra o Estado, foram os que atingiram o número mais elevado, com 658 processos abertos. Segundo o jornal, que consultou as estatísticas da Direção-Geral das Políticas de Justiça (DGPJ), corresponde a um crescimento de 48% em comparação a 2020 e de 471% em relação a 2017.

O aumento destes casos acompanha a tendência geral de crescimento registada em 2021, depois de uma diminuição nos anos anteriores. Ainda de acordo com o mesmo jornal, no ano passado, foi batido o recorde de inquéritos pendentes, com 909, um aumento de 15% em relação a 2020 e de 48% em comparação com 2017. No caso dos casos de corrupção, os pendentes cresceram 52% em relação a 2020.

As razões para este crescimento só serão tornadas públicas com a apresentação do Relatório Anual de Segurança Interna relativo a 2021, o que deverá acontecer no final do mês. Fontes ouvidas pelo Diário de Notícia avançaram com algumas justificações, nomeadamente a mediatização da corrupção e uma maior sensibilização da sociedade, acompanha de um maior nível de alerta e de confiança nas instituições.