O ator norte-americano Tom Cruise recebeu esta quarta-feira uma Palma de Ouro honorária surpresa na 75.º edição do Festival de Cannes, antes de ser exibido o seu novo filme “Top Gun: Maverick”, arrecadando um aplauso geral do público – de salientar que há três décadas que Tom Cruise não participava no festival.

O festival de cinema fez de tudo para premiar o ator, de 59 anos, homenageando-o com uma rara entrevista no palco e uma passagem no tapete vermelho com um sobrevoo de jatos com fumo colorido, além da Palma de Ouro — a que se seguiu um momento de ovação ao ator. O prémio foi anunciado pelo presidente do festival, Pierre Lescure, tendo sido já entregues cerca de 15 galardões honorários.

Ele é dedicado ao cinema”, declarou o diretor artístico Thierry Fremaux.

A Palme d’Or é representativa da importância do ator, mas o destaque de toda uma carreira foi vincado pelas três ovações a que teve direito — duas delas antes mesmo de “Top Gun: Maverick” ter sido apresentado no evento, tornando Tom Cruise num dos poucos atores a receber múltiplas ovações antes de o filme ser mostrado.

No início desta quarta-feira, o ator de 59 anos participou numa “MasterClass” com o jornalista francês Didier Allouch, com cerca de mil pessoas na plateia, conta o The Hollywood Reporter. Seguiu-se a apresentação de um videoclipe de 13 mintutos com os melhores momentos de Tom Cruise ao longo do seu percurso cinematográfico, momento em que o ator norte-americano recebeu a sua primeira ovação do dia.

De acordo com a Variety, a última ovação do dia foi feita antes de o último frame do filme passar na tela, com a plateia a homenagear, de pé, e ao longo de mais de cinco minutos, o ator conhecido por filmes como “Missão Impossível” (1996), “Eyes Wide Shut” (1999), “The Last Samurai” (2003), “Rain Man” (1988), “A Few Good Men” (1992) e “Magnolia” (1999).

A estreia europeia de “Top Gun: Maverick”, dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer, trouxe um conjunto de atores ao Festival de Cannes, que começou na terça-feira e que termina no dia 28 de maio. Entre os presentes estavam Viola Davis, Dakota Fanning, Omar Sy e Eva Longoria — junto com as estrelas de “Top Gun: Maverick” Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm e Glen Powell.

A escala de “Top Gun: Maverick” em Cannes faz parte uma digressão mundial do filme antes de estrear nos cinemas em 27 de maio. A nova longa-metragem de Tom Cruise tem estreia marcada para Portugal em 26 de maio.