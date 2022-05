Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Quase na perfeição”. Foi assim, com pouca modéstia e natural honestidade, que João Sousa descreveu a própria exibição na meia-final do ATP 250 de Genebra, contra Richard Gasquet, onde anulou por completo o francês. Mas “quase perfeição” não chegou a sábado: o tenista português perdeu com Casper Ruud na final do torneio suíço (6-7, 6-4, 6-7) e não conseguiu conquistar o quinto título ATP da carreira.

“Foi um excelente encontro. Na verdade, acho que joguei quase na perfeição a nível tático, estive muito bem a esse nível. Portanto, estou muito contente com o desfecho deste encontro e a passagem a mais uma final ATP. Será um encontro difícil, obviamente. O Casper [Ruud] é um jogador que tem muito bom nível em terra batida, é top 10, venceu aqui no ano passado, sabe muito bem o que é vencer títulos. E eu vou dar tudo por tudo, dar o meu melhor para tentar vencer”, tinha dito João Sousa logo após a meia-final em que carimbou a presença na 12.ª final ATP da carreira.

Este sábado, na Suíça, o tenista português contou a surpresa da presença de Frederico Marques, o treinador, que voou para Genebra durante as primeiras horas da manhã para assistir à final sem que João Sousa o soubesse. Em campo, contra o número 8 do mundo e o campeão em título neste ATP 250, Sousa procurou claramente seguir a estratégia de segurar os jogos de serviço e manter-se atento nos restantes — contudo, nem sempre foi fácil. O vimaranense ganhou o primeiro jogo mas permitiu a primeira quebra de serviço, cedendo depois quatro breaks e recuperando para anular três set points, ainda que o norueguês tenha mesmo alcançado a vantagem no tie break e com muito equilíbrio à mistura (6-7).

No segundo set, João Sousa respondeu: fechou com um 4-0, venceu (6-4) e empatou a partida, levando a final de Genebra para um terceiro e decisivo set. Aí, o tenista português chegou a estar a um jogo de derrotar Casper Ruud mas permitiu a recuperação do norueguês, que acabou por derrotar Sousa no tie break (6-7) e conquistar o ATP 250 de Genebra, deixando o vimaranense sem o quinto título da carreira no circuito. Ainda assim, não deixa de ficar na memória a semana fantástica que João Sousa teve em Genebra e a final esforçada, levando o número 8 do mundo a dois tie breaks.

Depois de Kuala Lumpur em 2013, de Valencia em 2015, do Estoril Open em 2018 e de Pune no passado mês de fevereiro, João Sousa não conseguiu alcançar o quinto título no circuito ATP e também falhou a possibilidade de tornar 2022 desde já num ano que seria histórico na própria carreira, vencendo dois torneios na mesma temporada pela primeira vez.