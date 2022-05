Hertha vence em Hamburgo por 2-0 e continua entre os "grandes" do futebol alemão

Após derrota por 1-0 no seu estádio, o Hertha Berlim venceu o Hamburgo, por 2-0, na segunda mão do "play-off" de manutenção/promoção e mantém-se no primeiro escalão do futebol alemão.