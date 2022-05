José Mourinho disse nesta terça-feira que os futebolistas da Roma estão concentrados, com alegria e a mentalidade certa para enfrentar os holandeses do Feyenoord e vencê-los na final da Liga Conferência Europa (LCE), na quarta-feira.

Estamos no fim de uma caminhada. Jogámos uma ‘final’ no fim de semana [vitória sobre o Torino] para garantir um lugar na Liga Europa da próxima época, e conseguimos. Fizemos história para estar na final da LCE e agora temos de a vencer e assim fazer história. Conseguimos manter o entusiasmo num nível bom, sem exageros e mantendo o foco no jogo. Os jogadores estão concentrados, com a mentalidade certa e alegria para jogar este tipo de jogos”, disse o treinador português na conferência de imprensa de lançamento da final da prova.