Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se parecia missão impossível um filme que não fosse sobre super-heróis bater recordes de bilheteira, Tom Cruise veio provar que continua a dominar a indústria do cinema.

“Top Gun: Maverick”, a continuação do clássico de Hollywood “Top Gun”, tornou-se no filme com mais receita de bilheteira na estreia da carreira de Tom Cruise, mas também do “Memorial Day”. Neste feriado, celebrado na última segunda-feira de maio, os EUA relembram os soldados norte-americanos mortos em combate — algo que poderá ter influenciado a afluência às salas para ver a sequela de um dos filmes de guerra norte-americanos mais conhecidos de sempre.

Nos EUA, o filme angariou 126,7 milhões de dólares nos três primeiros dias — o equivalente a 117,5 milhões de euros –, ou 156 milhões de dólares (144,7 milhões de euros) se forem considerados os primeiros quatro dias. Antes de “Top Gun: Maverick”, o primeiro lugar numa bilheteira nacional norte-americana no Memorial Day pertencia a “Piratas das Caraíbas: Nos Confins do Mundo”, que angariou, em 2007, 153 milhões de dólares, cerca de 141,9 milhões de euros, conta o The Hollywood Reporter.

“Top Gun: Maverick” é também o primeiro filme de Tom Cruise a ultrapassar a marca dos 100 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia. Até agora, “Guerra dos Mundos” (2005) tinha sido a sua longa-metragem com melhor receita: 64,9 milhões de dólares no fim de semana de estreia — 60,2 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mercado internacional – excluindo os EUA e tendo em conta que o filme não foi exibido nem na China, nem na Rússia, “Top Gun: Maverick” arrecadou 124 milhões de dólares na estreia, o equivalente a 115 milhões de euros.

Um blockbuster capaz de levar filhos, pais e avós ao cinema

Neste grande sucesso ndo regresso às grandes salas após a pandemia da Covid-19, também o público é diferente dos filmes com super-heróis.

Estes tinham uma assistência maioritariamente constituída por homens entre os 18 e os 35 anos. No caso de Top Gun, mais de 70% da audiência tinha mais de 25 anos, com 55% com mais de 35, 38% com mais de 45 anos e 18% com mais de 55. O filme que moldou uma geração pode estar prestes a transformar a vida de uma segunda.

Se pensavam que os filmes tinham morrido, vão ver ‘Top Gun: Maverick’ e digam-me o que pensam”, afirmou ao jornal norte-americano Richard Gelfon, CEO da IMAX Coporation. “Este filme anuncia o regresso do blockbuster de verão e é um impulso para a procura pelo cinema.”

O filme conta com o regresso, 36 anos depois, de Tom Cruise como Pete “Maverick” Mitchell e de Val Kimer como “Iceman”. Além disso, no elenco constam ainda nomes como Jennifer Connelly, Miles Teller, Glen Powell e John Hamm.