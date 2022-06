Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Reino Unido comemora o Jubileu de Platina de Isabel II, com a monarca a celebrar os 70 anos no trono britânico. Como construtor inglês que é, a Jaguar Land Rover (JLR) associa-se ao evento, participando no desfile agendado para 5 de Junho com 26 veículos, em representação dos dois fabricantes do grupo, com a Jaguar a fornecer historicamente muitos dos veículos oficiais da coroa, enquanto a Land Rover tradicionalmente motoriza a família real nas deslocações não oficiais e nos momentos de lazer.

Os milhões que vão acompanhar a cerimónia, tanto presencialmente como através da televisão, vão poder admirar dois dos Land Rover Defender da Rainha, além do primeiro protótipo do Defender, exposto no Salão de Amesterdão de 1948 ainda antes de o jipe entrar em produção. Juntamente com estes modelos cheios de história vão estar outros Defender com muitas histórias para contar, substancialmente mais emotivas. Referimo-nos aos modelos que a Land Rover produziu para os filmes de James Bond, como o Skyfall e No Time to Die.

A Jaguar estará igualmente bem representada, exibindo as “bombas” colocadas ao serviço do agente secreto preferido de Sua Majestade. Isto inclui o Jaguar XKR utilizado pelo 007 no filme Die Another Day, além de um SUV F-Pace híbrido e o I-Pace eléctrico utilizado nas corridas do E-Trophy. Mas é provável que os modelos que venham a suscitar mais curiosidade sejam o Jaguar E-Type Série 1, de 1965, um roadster recentemente restaurado e pintado num azul que parece saído da Union Jack, a bandeira do Estado, além do sempre elegante Jaguar Mark V 3.5 Convertible, de 1950.

O Defender 130 que vai entrar ao serviço da Cruz Vermelha no Reino Unido 2 fotos

Um dos responsáveis pela JLR, Chris Thorp, fez questão de salientar a ligação forte que as suas marcas têm com a casa real e, sobretudo, com a rainha Isabel II, que recorda ser “a monarca com mais tempo no trono britânico, líder da Commonwealth e patrona de mais de 600 instituições de caridade, além de mãe, avó e bisavó, sendo por isso um exemplo notável”.

A Land Rover vai aproveitar a ocasião para entregar um exemplar do novo Defender 130 a Sua Majestade e à Cruz Vermelha britânica, unidade essa que foi especialmente concebida para auxiliar nas operações no Reino Unido, em zonas de acesso mais difícil. Segundo a marca, os seus engenheiros “colaboraram com vários representantes de instituições sem fins lucrativos, das quais Sua Majestade a Rainha é patrocinadora, para adaptar o Defender 130 antes do início da sua utilização no final deste ano”.