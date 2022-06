Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sobretudo naqueles meses em que a chuva é caso raro, os veículos de duas rodas podem ser os melhores amigos de quem tem de se deslocar através das cidades ou em meios semi-urbanos. São leves e ágeis, não sendo tão afectados quanto os automóveis pelas filas intermináveis do trânsito citadino e, caso sejam scooters eléctricas, garantem emissões nulas onde a poluição é mais nefasta – nos centros das grandes cidades –, além de assegurarem uma redução notável de custos por cada 100 km.

A Seat Mó eScooter 125 é a mais recente scooter eléctrica do mercado, fabricada por uma outra empresa também de Barcelona, a Silence, com base no seu modelo S01. Com um aspecto jovial e atraente, a Mó eScooter 125 não foi concebida apenas como um meio de transporte, mas sim para ajudar a resolver os problemas da mobilidade urbana. Daí que o modelo de duas rodas espanhol facilite a recarga da bateria ao torná-la removível e deslocável como se se tratasse de uma mala com uma pega e duas rodas. Isto ajuda na operação de levá-la para casa para recarregar, o que se consegue através de uma manobra relativamente simples, desde que não surja nenhum lance de escadas pelo caminho, uma vez que estamos perante um acumulador com 41 kg.

A Mó 125 monta um motor com 9,5 cv (7 kW) em regime constante e 12,2 cv (9kW) em pico, acusando 152 kg sobre a balança. Este peso é inferior, por exemplo, ao de uma scooter como a Yamaha XMAX 125, com motor de 125 cc a gasolina e 11 cv, que anuncia 166 kg.

A bateria instalada no centro do quadro tem uma capacidade de 5,6 kWh, o que garante uma autonomia de 133 km e, para tornar possível atingir esta fasquia, a scooter eléctrica da Seat disponibiliza três programas de condução, em que o ECO é o que leva o veículo de duas rodas mais longe, limitando-o a uma velocidade máxima de 70 km/h, suavizando as acelerações e optimizando a regeneração de energia. No modo City, a eScooter acelera de forma mais vigorosa e vai até aos 85 km/h, para o modo Sport ser o mais dinâmico, permitindo-lhe atingir 95 km/h.

A bateria do Mó 125 é fácil de retirar, apesar dos 41 kg. Pode ser utilizada como power bank e depois recarregada numa tomada normal 3 fotos

Conduzimos este produto da Seat Mó, a divisão de mobilidade urbana do construtor espanhol, que nos pareceu confortável e rápido, sobretudo em bom piso. Quando as irregularidades surgiam, o facto de ter o motor montado no cubo da roda posterior torna-a muito pesada, provocando limitações ao amortecimento e ao conforto. Apesar da eScooter não ser muito pesada, mesmo comparada com os modelos a gasolina, a marcha-atrás é uma boa ajuda em determinadas situações.

Pareceu-nos que, em ritmo de passeio, o modo ECO será aceitável, com vantagens na redução de consumo e na autonomia, mas o City pareceu-nos a melhor opção, permitindo à eScooter controlar o trânsito que a rodeia. Ainda assim, é no modo Sport que a Mó 125 dá mais gozo, atingindo os 50 km/h em apenas 3,9 segundos e tornando-a muito rápida no momento do arranque, tanto mais que o seu motor eléctrico fornece 240 Nm logo desde os baixos regimes, enquanto a Yamaha XMAX 125 se fica por uns modestos 11 Nm e às 6250 rpm.

Com um consumo de 4,2 kWh/100 km, a Seat Mó 125 necessita de apenas 0,63€ de energia para percorrer 100 km, um valor extremamente reduzido para as características do modelo. Mas este é um valor médio aos preços actuais, uma vez que antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez elevar artificialmente o preço da energia, os 100 km na Mó 125 implicavam um investimento de somente 0,36€, recarregando a bateria numa ficha lá de casa, durante 6 a 8 horas à noite, em tarifa bi-horária.

A eScooter 125 pode ser adquirida por 6225€, mas está disponível um financiamento, sem entrada inicial, que obriga ao pagamento de apenas 123€/mês.