O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai reunir-se com aliados, na Alemanha e em Espanha, no final de junho, enquanto tenta manter unida a coligação contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, anunciou esta quarta-feira a Casa Branca.

Biden viajará para o sul da Alemanha em 25 de junho para participar numa cimeira do G7 , o grupo das sete principais nações industrializadas, na Baviera, seguindo para Madrid, no dia 28 de junho, para participar num encontro de países membros da NATO.

As duas cimeiras acontecerão quando se assinalam os quatro meses da invasão russa da Ucrânia, enquanto os Estados Unidos e os seus aliados são pressionados para enviar para a Ucrânia armamento de longo alcance e mais avançado, para evitar que Moscovo consolide a sua posição no conflito.

Os esforços de Biden para impor e sustentar sanções à Rússia também estão a enfrentar uma renovada ameaça, perante o aumento da inflação que atinge numerosos países.

Por outro lado, o Presidente norte-americano também quer garantir a admissão à NATO da Suécia e da Finlândia, tentando superar a oposição da Turquia.

No G7 – Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão – os líderes deverão discutir o apoio à Ucrânia, as mudanças climáticas, a segurança sanitária global e a crise alimentar e energética agravada pela agressão da Rússia à Ucrânia, de acordo com a Casa Branca.

Na cimeira da NATO, os líderes devem endossar planos para orientar a transformação da aliança na próxima década, incluindo o fortalecimento da dissuasão e defesa, abordando ameaças transnacionais – cibernética e climática – e aprofundando as parcerias com aliados democráticos na Europa e na Ásia.