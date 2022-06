A Transportes do Sul do Tejo assina na quinta-feira com os sindicatos representativos dos trabalhadores um novo acordo de empresa, que irá vigorar nos próximos cinco anos.

O acordo será assinado com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA) e o Sindicato Nacional dos Motoristas, surgindo na sequência de um processo negocial que dura desde 2019, depois de a empresa ter solicitado a caducidade do acordo que estava em vigor.

Segundo o dirigente sindical do STRUP João Saúde, o novo acordo prevê o aumento em uma hora do descanso mínimo diário, passando das 10 para as 11 horas, enquanto o descanso semanal passa das 58 para as 59 horas.

A empresa Transportes do Sul do Tejo (TST), com cerca de 700 trabalhadores, pertence há mais de 20 anos ao grupo Arriva que recentemente anunciou a venda do negócio em Portugal ao grupo israelita DAN, devendo a transação ficar concluída em agosto.

Com esta venda, todos os trabalhadores da TST serão transferidos para o Grupo Dan.

A TST é uma das empresas que integra a operação rodoviária municipal da Carris Metropolitana servindo Almada, Seixal e Sesimbra, concelhos que terão novas linhas a partir de 1 de julho.

A Carris Metropolitana, marca comum sob a qual vão funcionar operações de transporte público rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa, é a responsável pela operação rodoviária municipal em 15 dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Nos restantes três — Barreiro, Cascais e Lisboa — continuam a operar as atuais empresas TCB, Carris e Mobi Cascais, mas com interfaces intermunicipais.

A operação entra em funcionamento em duas fases: a primeira iniciou-se a 1 de junho nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal e a 1 de julho começam a operar nos municípios correspondentes às áreas 1 (Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra), 2 (Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira) e 3 (Almada, Seixal, Sesimbra).