Um jovem ucraniano de 15 anos está a ser considerado um herói nacional depois de ter usado o seu pequeno drone doméstico para ajudar os militares ucranianos a localizar e destruir uma caravana militar russa que se dirigia para a capital do país, Kiev, nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia.

De acordo com o portal canadiano Global News, que divulgou a história depois de ter chegado à fala com o jovem, Andrii Pokrasa, de 15 anos, foi a peça-chave que permitiu às forças ucranianas destruir uma caravana militar russa que seguia para Kiev no final de fevereiro. “Ele é um verdadeiro herói, um herói da Ucrânia“, disse ao Global News o militar Yurii Kasjanov, comandante da secção de reconhecimento não tripulado das forças ucranianas.

Civis ucranianos têm usado drones domésticos para ajudar as forças armadas desde fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia por ordem do Presidente Vladimir Putin. Logo nos primeiros dias da guerra, o comerciante de drones Taras Troiak, líder da federação ucraniana de proprietários de drones, criou um grupo no Facebook com o intuito de motivar pilotos amadores a juntarem-se aos esforços das forças armadas ucranianas.

Cerca de mil pessoas já se juntaram a esse grupo — incluindo o jovem Andrii Pokrasa.

No caso concreto, Pokrasa foi capaz de identificar ao pormenor a localização de uma caravana militar russa que tinha entrado no país a norte, pela fronteira com a Bielorrússia, e que se dirigia a Kiev pela autoestrada que liga Jitomir à capital ucraniana. Pokrasa vivia na casa de família, numa pequena localidade não identificada pelo Global News, perto daquela autoestrada.

Andrii Pokrasa foi chamado a ajudar os militares por ser o único detentor de um drone nas redondezas. “Ele era o único que tinha experiência com drones naquela região“, assumiu o comandante Kasjanov. Com as primeiras informações genéricas fornecidas pelos militares, Andrii foi com o seu pai para um terreno nas proximidades da habitação e usou o seu drone para ir em busca da localização exata dos russos.

“Eles deram-nos informação aproximada sobre onde poderia estar a coluna russa. O nosso objetivo era encontrar as coordenadas exatas e dá-las aos soldados”, disse o jovem ao Global News. “Era uma das maiores caravanas que estavam a avançar na estrada de Jitomir, e conseguimos encontrá-la porque um dos camiões teve as luzes ligadas durante muito tempo“, acrescentou.

A territorial defence unit contacted Andrii Pokrasa, 15, early in the war

They knew the teenager was a highly skilled drone operator

He used his mini drone to locate a Russian convoy headed for the capital

Com o drone, Andrii Pokrasa registou as coordenadas da caravana russa e tirou fotografias dos militares russos. Depois, o pai de Andrii enviou toda esta informação para as forças armadas, comunicando com uma unidade territorial através das redes sociais, e as forças ucranianas conseguiram eliminar a caravana russa com artilharia de longo alcance. A caravana foi destruída a cerca de 40 quilómetros de Kiev.

Apesar de ter contribuído decisivamente para a defesa do território ucraniano — e de estar a ser classificado como um herói —, Andrii Pokrasa não escondeu o desconforto por ter contribuído também para a morte de soldados russos. “Primeiro, fiquei muito contente. Mas também eram pessoas que lá estavam. Eram ocupantes, mas eram pessoas de qualquer modo“, disse o jovem.

Segundo o comandante militar que confirmou a história ao Global News, há vários jovens detentores de drones a juntarem-se aos militares para operações semelhantes. “Sentem-se pessoas livres numa terra livre e é por isso que querem fazer parte.“