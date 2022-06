Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os automóveis eléctricos são apontados como o futuro para a indústria. Mas todos sabemos que a necessidade de recarregar as baterias com regularidade – sendo que esta é sempre uma operação mais ou menos morosa – limita o potencial desta tecnologia e tende a aborrecer muitos dos utilizadores. Daí que a Stellantis, através da Fiat, continue a desenvolver uma solução para garantir que, em determinadas condições, o 500 eléctrico pode circular eternamente, sem correr o risco de ficar sem bateria.

Esta “habilidade” do Fiat 500e só é possível na Arena do Futuro, a pista de testes que a marca possui em Chiari, em Itália, não muito longe de Milão. O truque para prolongar a carga da bateria está associado ao alcatrão ou, mais precisamente, ao que está instalado sob o asfalto. Referimo-nos às bobinas eléctricas destinadas a recarregar a bateria dos veículos por indução, alimentando a bateria enquanto circula.

De acordo com os especialistas da Stellantis, o Fiat 500e conseguiu percorrer a pista a velocidades similares às praticadas nas auto-estradas, sem contudo registar o mínimo de perdas na quantidade de energia armazenada na bateria. O raciocínio por detrás desta solução visa garantir que mesmo um pequeno veículo eléctrico, com bateria a condizer, poderá realizar deslocações maiores em auto-estrada, sem consumir a energia armazenada a bordo, que assim só seria utilizada quando o condutor abandonasse a auto-estrada electrificada.

Paralelamente, a Arena do Futuro permite testar a recarga por indução, em matéria de segurança. Uma vez que as bobinas eléctricas enterradas sob o asfalto geram potentes campos magnéticos, que por sua vez recarregam a bateria, a Stellantis avaliou a eventual influência desta tecnologia no corpo humano, tanto do condutor como dos passageiros. E a conclusão foi que, no actual estágio de evolução tecnológico, a recarga wireless de veículos eléctricos em movimento não tem qualquer impacto negativo nas pessoas a bordo. Fundamental para que a solução venha a ser utilizada, tanto por automóveis particulares alimentados por bateria, como por autocarros eléctricos.