Até às nove horas de domingo, 19 de junho, a Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa não tem capacidade para receber mais doentes via CODU/INEM, avança a CNN Portugal.

Em causa não estará a falta de médicos, mas antes dificuldades na “gestão de fluxos”, causada por um “pico de afluência” no decorrer deste sábado, 18, com grávidas a chegarem a esta unidade de toda a zona da grande Lisboa e Margem Sul.

Todas as camas — incluindo as de unidade de cuidados intensivos para bebés prematuros — estão neste momento ocupadas, avança a SIC Notícias, pelo que a maternidade pede que os serviços de urgência do CODU/INEM sejam desviados para outras unidades.