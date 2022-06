Um grupo de 26 bombeiros portugueses, com seis viaturas, estão a combater um incêndio na província espanhola de Zamora, disse este sábado à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

De acordo com a agência Efe, o incêndio na província espanhola, que faz fronteira com o distrito de Bragança, já queimou mais de 10 mil hectares de terreno, e chegou a obrigar à evacuação de 14 povoações, que contam com um total de 1.700 habitantes. O jornal espanhol El País aponta que o incêndio afeta 20 mil hectares, estendendo-se por 67 quilómetros, citando dados da Junta de Castilla e León.

No local do incêndio, estão também meios aéreos que foram ativados esta manhã, de acordo com a agência espanhola.

Entretanto, das 14 povoações evacuadas, os habitantes de sete puderam regressar às suas casas: Boya, Cabañas de Aliste, La Torre de Aliste, Mahíde, Palazuelo de las Cuevas, Pobladura de Aliste e San Pedro de las Herrerías.

Atualmente, mantêm-se evacuadas as localidades de Villardeciervos, Ferreras de Arriba, Villanueva de Valrojo, Ferreras de Abajo, Flechas, Codesal e Cional, cujos habitantes passaram a noite em pavilhões desportivos.

O incêndio obrigou também ao corte da estrada nacional 631, entre as localidades de Litos e Villanueva de Valrojo e das estradas de província ZA-912, entre Villardeciervos e Mahíde, ZA-P-1407, entre Sarracín de Aliste e Ferreras de Abajo, e ZA-P-2639, entre Villardeciervos e Val de Santa María.

O El País avança ainda que haverá ainda mais de 400 habitantes por retirar em Villardeciervos.

O vento está a dificultar as operações de combate às chamas, nesta zona de fronteira com Portugal. As autoridades avançaram ao El País que “as condições meteorológicas que se esperam no resto do dia continuam a ser adversas, com calor e vento muito presentes”.