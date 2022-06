Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Estónia acusou a Rússia de violar o seu espaço aéreo pela primeira vez, no que é considerado um “ato altamente provocativo” em véspera de uma importante cimeira da NATO.

“Este é o nível de ameaça. E nunca esteve tão sério como agora”, afirmou o representante do Ministério de Defesa da Estónia, Kusti Salm, citado pela Sky News. A Estónia acusou ainda a Rússia de simular diariamente ataques de mísseis ao país.

O embaixador da Rússia foi convocado a Talin para discutir a entrada, durante dois minutos e sem autorização, do helicóptero da guarda fronteiriça russa no espaço estónio no sábado.

Atravessar a fronteira com um helicóptero não pode ser um erro, e houve vários exemplos nos dias recentes”, afirmou ainda Kusti Salm. “Além das ações na fronteira houve várias provocações aéreas com voos muito próximos do limite territorial nos últimos dias.”

Segundo o exército da Estónia, o incidente aconteceu perto de Koidula, a não grande distância da cidade russa de Pskov. A mesma fonte diz tratar-se do segundo indecente do género em 2022.