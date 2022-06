Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Acabou quase tão depressa como começou: bastaram 17 minutos e 28 segundos para que as 50 unidades da série limitada My Ami Buggy “desaparecessem”. A venda online, em França, arrancou ontem às 12h00 e 18 minutos depois já não restava nem um exemplar para vender. Mais houvesse e mais se vendia pois, segundo a Citroën, cerca de “1800 pessoas manifestaram o seu desejo de comprar esta nova versão exclusiva”.

Conforme já aqui relatámos, prevê-se que esta edição especial do patusco quadriciclo eléctrico da Citroën acabe por desembarcar em Portugal. No entanto, apesar da marca dar conta que as manifestações de interesse são muitas, tal não deverá acontecer antes de 2023.

Os franceses, compatriotas da marca, foram os primeiros a poderem adquirir o mais radical dos Ami e o facto de existirem poucas unidades levou a que as encomendas se fizessem em regime de contra-relógio. Segundo a Citroën, “o cliente mais rápido conseguiu completar todo o processo de compra para adquirir o seu My Ami Buggy em apenas 2 minutos e 53 segundos, pelo que irá receber um dos 50 exemplares numerados e personalizados com o seu nome, que lhe será entregue num local à sua escolha, durante a segunda quinzena de Agosto”.

Recorde-se que o My Ami Buggy distingue-se das demais versões do microcarro a bateria por exibir um look mais aventureiro, em que as portas são substituídas por portões metálicos tubulares e o tejadilho cede lugar a uma capota amovível. A carroçaria Khaki, num tom que não andará longe do “verde tropa”, confere a este Ami uma imagem mais radical, robustecida pelos reforços dos pára-choques e as novas embaladeiras.

Edições especiais à parte, o Ami convencional tem vindo a conquistar cada vez mais clientes, dando provas que efectivamente havia no mercado espaço para esta alternativa de mobilidade. O preço (também) ajuda, daí que o Ami seja o quadriciclo mais vendido em Portugal, desde o início do ano. Nos nove mercados europeus onde está disponível, o moderno “papa-mesadas” ou “papa-reformas” já atraiu mais de 21.000 clientes desde o seu lançamento, que ocorreu em Abril de 2020.